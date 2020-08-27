Время от времени каждому из нас хочется каких-то изменений дома. Ремонт – не всегда подходящий вариант, ведь для него нужно время, силы и финансовые вложения.

Как обновить спальню без ремонтных работ, рассказывает 24 канал.

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Текстиль

Шторы и гардины берут большой акцент в помещении. Поэтому, чтобы увидеть старую комнату в новом ракурсе, стоит сменить шторы. Рекомендуется комбинировать их с другим текстилем по цветовой гамме. К примеру, с покрывалом или подушками.

Мебель

Расстановка предметов в спальне имеет весомое значение. Для нового образа комнаты достаточно передвинуть мебель.

Рекомендации

Кровать в спальне имеет главную позицию. Она должна подходить по стилю к комнате.

в спальне имеет главную позицию. Она должна подходить по стилю к комнате. Шкаф в комнате отдыха должен быть менее заметным, поэтому расположить его можно у стены при входе.

в комнате отдыха должен быть менее заметным, поэтому расположить его можно у стены при входе. Вся остальная мебель размещается по желанию владельца, главное, чтобы она не загромождала пространство у кровати.

Кровать должна притягивать внимание / Фото u-f

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Освещение

Правильный свет в помещении играет большую роль. С его помощью можно полностью изменить восприятие комнаты. Это может быть точечное освещение, торшеры, бра или ночники. Каждый из этих элементов придаст индивидуальности спальне.

Дополнительный свет даст спальне "новую жизнь" / u-f

Стены

Новый цвет стен позволит по-новому взглянуть на спальню. Достаточно выбрать качественную и безопасную краску.

Декор

Множество предметов могут создать новый образ вашей спальне. Это могут быть комнатные растения, часы, картины, фото в рамках, свечи и прочие элементы.

Обновить интерьер спальни без ремонта не составит труда. Главное – желание и немного фантазии.