Как обновить интерьер спальни без ремонта
Время от времени каждому из нас хочется каких-то изменений дома. Ремонт – не всегда подходящий вариант, ведь для него нужно время, силы и финансовые вложения.
Как обновить спальню без ремонтных работ, рассказывает 24 канал.
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Текстиль
Шторы и гардины берут большой акцент в помещении. Поэтому, чтобы увидеть старую комнату в новом ракурсе, стоит сменить шторы. Рекомендуется комбинировать их с другим текстилем по цветовой гамме. К примеру, с покрывалом или подушками.
Мебель
Расстановка предметов в спальне имеет весомое значение. Для нового образа комнаты достаточно передвинуть мебель.
Рекомендации
- Кровать в спальне имеет главную позицию. Она должна подходить по стилю к комнате.
- Шкаф в комнате отдыха должен быть менее заметным, поэтому расположить его можно у стены при входе.
- Вся остальная мебель размещается по желанию владельца, главное, чтобы она не загромождала пространство у кровати.
Кровать должна притягивать внимание / Фото u-f
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Освещение
Правильный свет в помещении играет большую роль. С его помощью можно полностью изменить восприятие комнаты. Это может быть точечное освещение, торшеры, бра или ночники. Каждый из этих элементов придаст индивидуальности спальне.
Дополнительный свет даст спальне "новую жизнь" / u-f
Стены
Новый цвет стен позволит по-новому взглянуть на спальню. Достаточно выбрать качественную и безопасную краску.
Декор
Множество предметов могут создать новый образ вашей спальне. Это могут быть комнатные растения, часы, картины, фото в рамках, свечи и прочие элементы.
Обновить интерьер спальни без ремонта не составит труда. Главное – желание и немного фантазии.