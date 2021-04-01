Теплый пол получил особую популярность в последние годы и используется все чаще. Он обеспечивает комфорт и удобство для всей семьи.

Теплый пол можно сделать как в квартире, так и в доме. 10 интересных фактов о теплых полах рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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То, без чего не обходится не один современный ремонт! Речь пойдет про теплые полы… Я не буду пускаться в скучное описание видов теплых полов, а расскажу некоторые моменты и особенности теплых полов, о которых я знаю со своей личной практики работы в сфере дизайна интерьера,

– отметила Морозова.

ТОП-10 фактов о теплых полов

Теплые полы – это комфорт для ног. Они не являются заменой для радиаторов. В Украине необходимо ставить радиатор в любом случае. В жилых помещениях комфортная температура должна составлять в среднем +26 градусов. Важно помнить, что чрезмерно прогретый пол вызовет дискомфорт. Управление при помощи регулятора. По словам дизайнера интерьера, теплый пол можно разделить на зоны и для каждой установить свой температурный режим. Теплый пол не монтируется под стационарную мебель. Он монтируется с отступом не менее 10 сантиметров от мебели, ванной, шкафов. Это связано с тем, что мебель может портиться от тепла. Поэтому перед укладкой теплого пола важно сделать план расстановки предметов мебели.

В квартирах делают электрический теплый пол / Фото ichip

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Система обогрева повышает уровень пола. По словам Морозовой, толщина зависит от типа выбранного теплого пола. В среднем – от 3 до 5 сантиметров. Финишное покрытие должно быть совместимо с теплым полом по своим характеристикам. Но дизайнер интерьера уточнила, что многие современные материалы адаптированы под теплый пол.

Важно выдерживать температуру не выше рекомендованной для данного покрытия и выбирать, например, варианты ламината с маркировкой, обозначающей, что можно его использовать на теплый пол,

– пояснила Морозова.

Во многих городских квартирах установка водяного пола запрещена. В квартирах лучше использовать электрические теплые полы. Теплый пол с правильной теплоизоляцией повышает эфективность отопления на 40 процентов. Теплый пол под паркет устанавливать нецелесообразно: от нагрева материал покрытия будет портиться.

И на последок интересный исторический факт. Теплый пол изобрели римляне для своих бань и домов. Они поднимали пол на 60 сантиметров над уровнем земли, все это держало множество колонн. Это пространство заполняли теплым воздухом и дымом, и таком образом обогревали пол,

– резюмировала Морозова.