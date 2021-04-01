Дизайн интерьера в стиле лофт в последние годы стал очень востребованным и популярным. Он является одним из самых дорогих, хотя многие ошибочно считают иначе.

Стиль лофт используют творческие и свободолюбивые люди. Какие еще особенности у лофта – рассказала дизайнер интерьера Татьяна Жукова.

Интересно Теплый пол в квартире и доме: 10 интересных фактов

Стиль лофт – это промышленно-урбанистический стиль интерьера, трендовый стиль оформления квартир, домов, офисов и выставочных залов, который вот уже какой год не сдает свои позиции. Стиль, который предпочитают в основном интеллектуальные и творческие, свободолюбивые люди, которые ценят функциональность, креативность и практичность в обиходе,

– отметила Жукова.

Чем лофт отличается от других стилей

большое помещение с минимальным наличием перегородок;

наличие лестницы;

большие окна;

элементы старины;

высокие потолки, балки, трубы;

камины, печи или топки;

кирпичные неотделанные стены, грубый камень.

По словам Татьяны Жуковой, дизайн в стиле лофт является одним из наиболее дорогих вариантов оформления интерьера.

Лофт – один из самых дорогих стилей / Фото pinterest

Читайте Идеальная кухня: как ее создать и что продумать

Особенности лофта

Брутальный и сдержанный декор – одна из фишек лофта. Также ему присущи необработанные фактуры и "голые" конструкции ( балки, колонны и пр.), неоштукатуренные бетонные или кирпичные стены, деревянная мебель.

– одна из фишек лофта. Также ему присущи необработанные фактуры и "голые" конструкции ( балки, колонны и пр.), неоштукатуренные бетонные или кирпичные стены, деревянная мебель. Основное помещение жилья в стиле лофт чаще всего зонируют. Делается это с помощью цвета, мебели и материалов разной фактуры.

Лофт любят творческие люди / Фото pinterest

Цветовая гамма лофта – нейтральная. Это позволяет подчеркнуть архитектурные элементы.

Можно сказать, что за просторными помещениями лофтовых квартир, офисов, загородных домов и выставочных залов с высокими потолками и большими окнами закрепился статус "элитных",

– резюмировала Татьяна Жукова.