Стиль лофт в интерьере: чем он отличается от других
Дизайн интерьера в стиле лофт в последние годы стал очень востребованным и популярным. Он является одним из самых дорогих, хотя многие ошибочно считают иначе.
Источник:Инстаграм Татьяны Жуковой
Стиль лофт используют творческие и свободолюбивые люди. Какие еще особенности у лофта – рассказала дизайнер интерьера Татьяна Жукова.
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Стиль лофт – это промышленно-урбанистический стиль интерьера, трендовый стиль оформления квартир, домов, офисов и выставочных залов, который вот уже какой год не сдает свои позиции. Стиль, который предпочитают в основном интеллектуальные и творческие, свободолюбивые люди, которые ценят функциональность, креативность и практичность в обиходе,
– отметила Жукова.
Чем лофт отличается от других стилей
- большое помещение с минимальным наличием перегородок;
- наличие лестницы;
- большие окна;
- элементы старины;
- высокие потолки, балки, трубы;
- камины, печи или топки;
- кирпичные неотделанные стены, грубый камень.
По словам Татьяны Жуковой, дизайн в стиле лофт является одним из наиболее дорогих вариантов оформления интерьера.
Лофт – один из самых дорогих стилей / Фото pinterest
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Особенности лофта
- Брутальный и сдержанный декор – одна из фишек лофта. Также ему присущи необработанные фактуры и "голые" конструкции ( балки, колонны и пр.), неоштукатуренные бетонные или кирпичные стены, деревянная мебель.
- Основное помещение жилья в стиле лофт чаще всего зонируют. Делается это с помощью цвета, мебели и материалов разной фактуры.
Лофт любят творческие люди / Фото pinterest
- Цветовая гамма лофта – нейтральная. Это позволяет подчеркнуть архитектурные элементы.
Можно сказать, что за просторными помещениями лофтовых квартир, офисов, загородных домов и выставочных залов с высокими потолками и большими окнами закрепился статус "элитных",
– резюмировала Татьяна Жукова.
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