Как оформить квартиру в стиле минимализм: советы и фото
Минимализм – стиль интерьера, которому характерны строгость, простота и функциональность.
Чтобы оформить квартиру в стиле минимализм, необходимо учесть его основные особенности, рассказывает 24 канал.
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МинимализмВозник в середине 1960-х годов в США. В этом стиле пространство используется максимально рационально и функционально.
Особенности минимализма
- Много свободного пространства.
- Цветовая гамма – сдержанная. К примеру, белый в сочетании с серым.
- Мебель имеет геометрическую форму, четко выраженные пропорции и цвет.
- Материалы: хромированная сталь, стекло, пластик, керамика, искусственный и натуральный камень, фактурное дерево.
- Минимум декора. Допускаются картины на стенах.
- Шторы не приветствуются, вместо них используются жалюзи.
- Освещение – рассеянное. Используются лампы.
Минимализму присущи свет и свободное пространство / Фото topdom
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Минимализм в интерьере
В Украине минимализм популярен в течение много лет. Это объясняется тем, что люди устали от нагружающих деталей и предпочитают, чтобы дома была комфортная и уютная обстановка, в которой можно отдохнуть.
Минимализм – стиль для тех, кто не любит хаос / Фото topdom