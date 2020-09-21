Минимализм – стиль интерьера, которому характерны строгость, простота и функциональность.

Чтобы оформить квартиру в стиле минимализм, необходимо учесть его основные особенности, рассказывает 24 канал.

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Минимализм Возник в середине 1960-х годов в США. В этом стиле пространство используется максимально рационально и функционально.

Особенности минимализма

Много свободного пространства.

Цветовая гамма – сдержанная. К примеру, белый в сочетании с серым.

– сдержанная. К примеру, белый в сочетании с серым. Мебель имеет геометрическую форму, четко выраженные пропорции и цвет.

имеет геометрическую форму, четко выраженные пропорции и цвет. Материалы: хромированная сталь, стекло, пластик, керамика, искусственный и натуральный камень, фактурное дерево.

хромированная сталь, стекло, пластик, керамика, искусственный и натуральный камень, фактурное дерево. Минимум декора . Допускаются картины на стенах.

. Допускаются картины на стенах. Шторы не приветствуются, вместо них используются жалюзи.

не приветствуются, вместо них используются жалюзи. Освещение – рассеянное. Используются лампы.

Минимализму присущи свет и свободное пространство / Фото topdom

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Минимализм в интерьере

В Украине минимализм популярен в течение много лет. Это объясняется тем, что люди устали от нагружающих деталей и предпочитают, чтобы дома была комфортная и уютная обстановка, в которой можно отдохнуть.

Минимализм – стиль для тех, кто не любит хаос / Фото topdom