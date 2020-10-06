Интересный функциональный декор для ванной комнаты: фото
Скучный интерьер ванной комнаты можно легко исправить – нужно лишь немного времени и фантазии.
Какие интересные приемы для этого используют дизайнеры, рассказывает 24 канал.
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Цветной полотенцесушитель
Дизайнеры все больше отдают предпочтение функциональному декору. К такому можно отнести цветные полотенцесушители, которые становятся "ярким пятном" в помещении. Важно – полотенцесушитель должен вписываться в общую стилистику ванной комнаты.
Цветной полотенцесушитель может стать изюминкой ванной комнаты / Фото remontbp
Фигурный умывальник
Еще одна дизайнерская "фишка". Фигурный умывальник может привлечь к себе внимание и стать центром комнаты. Учтите параметры не только помещения, но и самой раковины – она должна гармонично смотреться.
Умывальник можно подобрать в любом цвете / Фото premium-v
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Декоративное покрытие приборов
Чтобы интерьер заиграл новыми красками, обратите внимание на приборы с декоративным покрытием. Свежие оттенки придадут новизны и уюта ванной комнате.
Подберите те оттенки, которые украсят ваш санузел / Фото masterok-remonta
"Шторки" для ванной
Даже самую стильную ванную комнату может испортить дешевая синтетическая шторка. Обратите внимание на перегородки из прозрачного или матового стекла. Это придаст помещению свежести.
Стекло в ванной – всегда удачный выбор / Фото glasspro