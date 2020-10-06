Скучный интерьер ванной комнаты можно легко исправить – нужно лишь немного времени и фантазии.

Какие интересные приемы для этого используют дизайнеры, рассказывает 24 канал.

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Цветной полотенцесушитель

Дизайнеры все больше отдают предпочтение функциональному декору. К такому можно отнести цветные полотенцесушители, которые становятся "ярким пятном" в помещении. Важно – полотенцесушитель должен вписываться в общую стилистику ванной комнаты.

Цветной полотенцесушитель может стать изюминкой ванной комнаты / Фото remontbp

Фигурный умывальник

Еще одна дизайнерская "фишка". Фигурный умывальник может привлечь к себе внимание и стать центром комнаты. Учтите параметры не только помещения, но и самой раковины – она должна гармонично смотреться.

Умывальник можно подобрать в любом цвете / Фото premium-v

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Декоративное покрытие приборов

Чтобы интерьер заиграл новыми красками, обратите внимание на приборы с декоративным покрытием. Свежие оттенки придадут новизны и уюта ванной комнате.

Подберите те оттенки, которые украсят ваш санузел / Фото masterok-remonta

"Шторки" для ванной

Даже самую стильную ванную комнату может испортить дешевая синтетическая шторка. Обратите внимание на перегородки из прозрачного или матового стекла. Это придаст помещению свежести.

Стекло в ванной – всегда удачный выбор / Фото glasspro