Дизайн ванной: какие фишки используют дизайнеры
Продумать до мелочей интерьер ванной комнаты – задача не из простых. Довольно часто мы сомневаемся в необходимости тех или иных предметов или решений.
Какие приемы используют профессиональные дизайнеры, рассказывает Недвижимость 24.
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Раковина
Если в квартире или доме раздельный санузел, или имеется еще один гостевой, небольшая раковина станет отличным решением. Это практично и удобно, ведь не придется постоянно ходить в ванную для мытья рук.
Небольшая раковина – отличная идея для туалета / sovet-ingenera
Полки-ниши
Прием этот не новый, но практичный и функциональный. Полки помогут вам хранить все необходимые принадлежности. Оформить ниши можно с помощью акцентной плитки, это позволит сделать помещение интересным и современным.
Открытые полки-ниши – удобный прием, используемый дизайнерами / Фото design-homes
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Встроенная корзина для белья
Отличное решение, которое позволит спрятать белье от посторонних глаз. Корзину для грязной одежды можно разместить в одной из тумб. Такой прием позволит придерживаться актуального минимализма. Также благодаря встроенной корзине, сохранять порядок в ванной комнате будет легче. К минусам подобной фишки можно отнести изготовление мебели под заказ и, соответственно, высокую стоимость.
Корзину для белья можно спрятать в тумбе / Фото citynews
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