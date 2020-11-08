Продумать до мелочей интерьер ванной комнаты – задача не из простых. Довольно часто мы сомневаемся в необходимости тех или иных предметов или решений.

Какие приемы используют профессиональные дизайнеры, рассказывает Недвижимость 24.

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Раковина

Если в квартире или доме раздельный санузел, или имеется еще один гостевой, небольшая раковина станет отличным решением. Это практично и удобно, ведь не придется постоянно ходить в ванную для мытья рук.

Небольшая раковина – отличная идея для туалета / sovet-ingenera

Полки-ниши

Прием этот не новый, но практичный и функциональный. Полки помогут вам хранить все необходимые принадлежности. Оформить ниши можно с помощью акцентной плитки, это позволит сделать помещение интересным и современным.

Открытые полки-ниши – удобный прием, используемый дизайнерами / Фото design-homes

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Встроенная корзина для белья

Отличное решение, которое позволит спрятать белье от посторонних глаз. Корзину для грязной одежды можно разместить в одной из тумб. Такой прием позволит придерживаться актуального минимализма. Также благодаря встроенной корзине, сохранять порядок в ванной комнате будет легче. К минусам подобной фишки можно отнести изготовление мебели под заказ и, соответственно, высокую стоимость.

Корзину для белья можно спрятать в тумбе / Фото citynews