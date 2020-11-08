Продумати до дрібниць інтер'єр ванної кімнати – завдання не з простих. Досить часто ми сумніваємося в необхідності тих чи інших предметів або рішень.

Які прийоми використовують професійні дизайнери, розповідає Нерухомість 24.

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Раковина

Якщо у квартирі або будинку роздільний санвузол, або є ще один гостьовий, невелика раковина стане відмінним рішенням. Це практично і зручно, адже не доведеться постійно ходити у ванну для миття рук.

Невелика раковина – відмінна ідея для туалету / sovet-ingenera

Полиці-ніші

Прийом цей не новий, але практичний і функціональний. Полиці допоможуть вам зберігати все необхідне приладдя. Оформити ніші можна за допомогою акцентної плитки, це дозволить зробити приміщення цікавим і сучасним.

Відкриті полиці-ніші – зручний прийом, який використовується дизайнерами / Фото design-homes

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Вбудований кошик для білизни

Відмінне рішення, яке дозволить заховати білизну від сторонніх очей. Кошик для брудного одягу можна розмістити в одній з тумб. Такий прийом дозволить дотримуватися актуального мінімалізму. Також завдяки вбудованому кошику, зберігати порядок у ванній кімнаті буде легше. До мінусів такої фішки можна віднести виготовлення меблів на замовлення і, відповідно, високу вартість.

Кошик для білизни можна заховати у тумбі​ / Фото citynews