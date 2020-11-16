Для того чтобы сделать кухню уютной, домашней и комфортной, можно применить интересные предметы. Они будут привлекать внимание гостей и поднимать настроение жильцам.

Какие приемы и элементы использовать в кухне, рассказывает Недвижимость 24.

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Скатерть

Красивая скатерть придаст уюта интерьеру кухни и оживит дизайн стола. Для удобства выбирайте материал, который можно мыть и стирать.

Подберите скатерть из практичного материала / Фото abkhazeti

Тюль

Многие считают, что тюль – устаревший элемент. Однако прозрачный или полупрозрачный тюль сделает помещение уютним, домашним и стильным.

Красивый тюль украсит кухню / Фото happymodern

Подушки на стульях

Текстиль – один из элементов, позволяющих создать уют. Подберите красивые подушки для стульев. Они не только освежат интерьер, но сидеть будет комфортнее.

Подушки нужно выбирать с учетом стиля помещения / Фото pinterest

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Живые растения

Комнатные цветы придают свежести и природности интерьеру. Выбирайте растения с учетом условий в квартире. Для кухни следует брать неприхотливые растения, которые не доставят вам много хлопот.

Комнатные растения создадут настроение на кухне / Фото joinfo

Подсветка на кухне

Подсветка над рабочей зоной – функциональное и практичное решение, которое также поможет создать романтическую атмосферу на кухне.

Подсветка – не только практично, но и красиво / Фото trio