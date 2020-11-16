Как сделать кухню уютной: простые декоративные приемы
Для того чтобы сделать кухню уютной, домашней и комфортной, можно применить интересные предметы. Они будут привлекать внимание гостей и поднимать настроение жильцам.
Какие приемы и элементы использовать в кухне, рассказывает Недвижимость 24.
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Скатерть
Красивая скатерть придаст уюта интерьеру кухни и оживит дизайн стола. Для удобства выбирайте материал, который можно мыть и стирать.
Подберите скатерть из практичного материала / Фото abkhazeti
Тюль
Многие считают, что тюль – устаревший элемент. Однако прозрачный или полупрозрачный тюль сделает помещение уютним, домашним и стильным.
Красивый тюль украсит кухню / Фото happymodern
Подушки на стульях
Текстиль – один из элементов, позволяющих создать уют. Подберите красивые подушки для стульев. Они не только освежат интерьер, но сидеть будет комфортнее.
Подушки нужно выбирать с учетом стиля помещения / Фото pinterest
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Живые растения
Комнатные цветы придают свежести и природности интерьеру. Выбирайте растения с учетом условий в квартире. Для кухни следует брать неприхотливые растения, которые не доставят вам много хлопот.
Комнатные растения создадут настроение на кухне / Фото joinfo
Подсветка на кухне
Подсветка над рабочей зоной – функциональное и практичное решение, которое также поможет создать романтическую атмосферу на кухне.
Подсветка – не только практично, но и красиво / Фото trio
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