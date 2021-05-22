До и после: как старую квартиру превратили в стильное жилье

Порой кажется, что ремонт – это навсегда. Особенно, если жилье требует основательных работ.

Но проходит время и квартиру, которая когда-то казалась убитой и безнадежной, не узнать: все новое, стильное и удобное. Одним из таких вдохновляющих примеров поделилась дизайнер интерьера Ангелина Скуратова.

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Какая стояла задача

По словам дизайнера интерьера, в квартире необходимо было создать современное и легкое пространство для молодой семьи.

На снимках до начала работ видно, что жилье требовало основательного ремонта – отделочных работ, замены окон и напольного покрытия, всей мебели, осветительных приборов и пр.

Было принято решение сделать квартиру светлой и уютной. Для этого использовались оттенки серого и теплого дерева.

Что получилось

Ванная комната получилась уютной и стильной / Фото инстаграм Ангелины Скуратовой

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В гостиной обновили стены и потолок, сделали новый пол, заменили двери. Кроме того, убрали старую стенку и поставили удобный угловой диван.

В гостиной можно собираться всей семьей / инстаграм Ангелины Скуратовой

Новый кухонный гарнитур выполнен в светло-сером оттенке. Его дополняет столешница и фартук под дерево. Ярким акцентом стали желтые стулья.

После ремонта кухня полностью преобразилась / инстаграм Ангелины Скуратовой

В спальне также проделали колоссальную работу – теперь это помещение максимально располагает к отдыху. Дизайнер интерьера не отклонялась от общей стилистики – белый потолок, светлые стены и пол под дерево.

В спальне есть все для качественного отдыха / инстаграм Ангелины Скуратовой

Также в спальне появился большой шкаф.

Фото до и после позволяют оценить масштаб работ / инстаграм Ангелины Скуратовой