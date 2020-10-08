Удачный интерьер – не только только модные предметы, но и приятные для взгляда элементы декора.

Для этого интерьер должен состоять из необычных фактур и ароматов, каких – рассказывает 24 канал.

Читайте Интересные фишки в интерьере прихожей: фото

Цветовая гамма

Сложные цвета и оттенки придадут интерьеру настроение и атмосферу. Можно подобрать темные насыщенные тона и разбавить их хромированными элементами. Не забывайте о ярких акцентах – они делают жилье интереснее.

От цвета зависит общая картина / Фото nah_am_wasser, Instagram

Интересно Как использовать старые вещи в интерьере

Освещение

Разделите весь свет в комнате на два типа – функциональный и для души. Последний – должен быть теплым и мягким, и вызывать приятные эмоции. Можно подобрать необычный светильник, который будет создавать дополнительный уют.

Освещение – значимый элемент декора / Фото evningcffee

Текстиль

Пледы, покрывала, декоративные подушки – по возможности рекомендуется менять в зависимости от времени года. К примеру, осенью актуальны сочные цвета – красный, бордовый, горчичный, желтый, коричневый. Они привнесут новое настроение в интерьер.

Осенние оттенки подарят новое настроение жилью / Фото kvartblog

Материалы

Разнообразные фактуры и материалы в интерьере позволят сделать его свежим и неповторимым. Используйте замшу, рогожку, шерсть, бархат, шелк, лен и пр. Также не забывайте о глянцевых и матовых поверхностях.

Разные фактуры в интерьере подчеркнут его индивидуальность / Фото mybostonplace

Аромат

Правильные ароматы в квартире важны, не менее, чем цвет и стиль. Это могут быть свежие булочки или просто ароматические свечи – все то, что вызывает у вас положительные эмоции и тянет домой.

Свечи создадут не только уют, но и аромат / Фото trizio