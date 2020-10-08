Вдалий інтер'єр – не лише тільки модні предмети, а й приємні для погляду елементи декору.

Для цього інтер'єр повинен складатися з незвичайних фактур і ароматів, яких – розповідає 24 канал.

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Колірна гама

Складні кольори і відтінки додадуть інтер'єру настрою і атмосфери. Можна підібрати темні насичені тони і розбавити їх хромованими елементами. Не забувайте про яскраві акценти – вони роблять житло цікавішим.

Від кольору залежить загальна картина​ / Фото nah_am_wasser, Instagram

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Освітлення

Розділіть все світло у кімнаті на два типи – функціональне і для душі. Останнє – повино бути теплим і м'яким, і викликати приємні емоції. Можна підібрати незвичайний світильник, який буде створювати додатковий затишок.

Освітлення – суттєвий елемент декору / Фото evningcffee

Текстиль

Пледи, покривала, декоративні подушки – за можливості рекомендується міняти залежно від пори року. Наприклад, восени актуальні соковиті кольори – - червоний, бордовий, гірчичний, жовтий, коричневий. Вони привнесуть новий настрій в інтер'єр.

Осінні відтінки подарують новий настрій житлу / Фото kvartblog

Матеріали

Різноманітні фактури і матеріали в інтер'єрі дозволять зробити його свіжим і неповторним. Використовуйте замшу, рогожку, шерсть, оксамит, шовк, льон та ін. Також не забувайте про глянцеві і матові поверхні.

Різні фактури в інтер'єрі підкреслять його індивідуальність​ / Фото mybostonplace

Аромат

Правильні аромати у квартирі важливі, не менше, ніж колір і стиль. Це можуть бути свіжі булочки або просто ароматичні свічки – все те, що викликає у вас позитивні емоції і тягне додому.

Свічки створять не лише затишок, але і аромат​ / Фото trizio