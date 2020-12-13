Как должен выглядеть новогодний стол: интересные примеры сервировки на видео
Новый 2021-й год по китайскому календарю пройдет под символом Белого Металлического Быка. Хозяйки уже вовсю продумывают меню для новогодней ночи, а также сервировку праздничного стола.
Как сделать новогодний стол стильным, ярким и красивым, показала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart в Instagram.
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Сервировка стола – то, от чего зависит настроение гостей, поэтому важно уделить ей должное внимание. Новогодний стол должен быть ярким и праздничным. Примите во внимание, что необходимо учесть общий стиль помещения.
Что из декора понадобится для сервировки
На любом столе, конечно же, нужна праздничная скатерть, красивые салфетки, тарелки (однотонные или цветные – зависит от скатерти), приборы, бокалы и рюмки. Но важно также продумать декор, это могут быть:
- Свечи (чаще всего размещают в центре стола)
- Ленты (ими можно оформить приборы или стулья)
- Банты
- Хвойные венки
- Чехлы для приборов
- Фигурки в честь символа года
- Елочные ветки или букеты.
Красивое оформление придаст настроения гостям / Фото kleo
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Как должен выглядеть новогодний стол – смотрите на видео:
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