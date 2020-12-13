Новый 2021-й год по китайскому календарю пройдет под символом Белого Металлического Быка. Хозяйки уже вовсю продумывают меню для новогодней ночи, а также сервировку праздничного стола.

Как сделать новогодний стол стильным, ярким и красивым, показала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart в Instagram.

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Сервировка стола – то, от чего зависит настроение гостей, поэтому важно уделить ей должное внимание. Новогодний стол должен быть ярким и праздничным. Примите во внимание, что необходимо учесть общий стиль помещения.

Что из декора понадобится для сервировки

На любом столе, конечно же, нужна праздничная скатерть, красивые салфетки, тарелки (однотонные или цветные – зависит от скатерти), приборы, бокалы и рюмки. Но важно также продумать декор, это могут быть:

Свечи (чаще всего размещают в центре стола)

Ленты (ими можно оформить приборы или стулья)

Банты

Хвойные венки

Чехлы для приборов

Фигурки в честь символа года

Елочные ветки или букеты.

Красивое оформление придаст настроения гостям / Фото kleo

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Как должен выглядеть новогодний стол – смотрите на видео: