Кто из нас не мечтает создать оригинальный и стильный декор в квартире или доме? Особенно это актуально в преддверии красивых праздников – Рождества, Нового года, Пасхи и пр.

Как создать композицию в интерьере, рассказывает Недвижимость 24.

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Правило трех

Известное правило гласит: на поверхности должно быть три группы предметов, а в каждой группе – 1-3 составляющих композиции. Этот способ подойдет для декора на столе, полке или комоде.

Как это работает

1. Вертикальная группа (растение, подсвечник, ваза).

2. Горизонтальная группа (книги, шкатулка и пр.).

3. Группа (мост), которая объединяет вертикальную и горизонтальную. Любой предмет, который изготовлен из того же материала или выполнен в той же цветовой гамме.

Таким образом, получится красивая композиция, которая станет украшением интерьера.

Правило трех – идеальное решение для оформления жилья / Фото dg-home

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Цветовая гамма

Все аксессуары, выполненные в одной палитре, легко сочетаются в интерьере. Это могут быть разные оттенки одного цвета. Также удачно смотрятся сочетания из 2-3 цветов. Например, желтый и серый, пудровый и серый, синий и желтый – все зависит от стиля помещения и ваших предпочтений.

Если вы сомневаетесь в правильности декора – делайте упор на цвет / Фото doka-realty

Материал

Еще один беспроигрышный вариант – объединить декор с помощью материала или элементов из него. Например, это могут быть сухоцветы, дерево и декор из глины. За счет натуральности композиция будет выглядеть целостно и украсит интерьер.

Красивая композиция может быть выполнена из одного материала / Фото roomester