Дом самого известного наркобарона мира разыграют в лотерею: что об этом известно

В Мексике решили разыграть в лотерею дом, который принадлежит Хоакину Гусману, известному по прозвищу "Эль Чапо" или "Коротышка". Его называют главным наркобароном мира.

Желающих купить недвижимость не нашлось, поэтому власти пошли на кардинальные меры. Чем примечателен особняк и во сколько его оценивают – читайте далее.

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Кто такой "Эль Чапо"

Хоакин Гусман – известный наркобарон, глава наркокартеля "Синалоа". В последнее десятилетие его также обвинили в организации убийств и незаконном владении оружием. "Эль Чапо" был арестован в 2016 году. С 2017 года он отбывает пожизненный срок в США.

В 2014 году "Коротышку" пытались задержать в его доме, однако он скрылся от правоохранителей через секретный туннель.

Подземный туннель, через который наркобарон сбежал от полиции / Фото 9news

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Что известно о недвижимости

Объект расположен в столице мексиканского штата Синалоа – городе Кульякане. Его стоимость оценивается в 192,7 тысячи долларов (5,26 миллиона гривен). Внутри дома площадью 395 квадратных метров есть две спальни, гостиная, секретный туннель, который ведет из джакузи в другое здание, а также гараж.

Приобрести конфискованный особняк с криминальной историей никто не решился. Поэтому власти решили разыграть его в лотерею. Приобрести билет можно(327 гривен).

Дом самого известного наркобарона мира никто не решился купить / Фото 9news

Лотерею проведут в сентябре. Все доходы власти планируют потратить на вакцины, стипендии и различные оздоровительные программы.