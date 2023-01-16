В Закарпатье завершается строительство модульных домов для переселенцев

В трех населенных пунктах в Закарпатье завершают строительство 21 модульного дома, куда уже вскоре смогут заселиться внутренне перемещенные лица. Реализация поселений осуществляется при поддержке интернациональных партнеров.

Стройплощадки, на которых идет работа, посетили депутаты Закарпатского областного совета. На каком этапе возведения модульных домов – дальше.

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Где обустроят модульные городки и какой они будут выглядеть

Как сообщает пресс-служба Закарпатского областного совета, 11 модульных домиков для переселенцев. возводят в Мукачево, другие – в Сваляве да поселки городского типа Среднее.



На Закарпатье продолжается строительство модульных домов / Фото Закарпатский областной совет

Здесь завершаются внутренние ремонтные работы. Однако, констатируют чиновники, темпы строительства модульных сооружений недостаточно динамичны, поэтому заселение новых жителей несколько откладывается.



На Закарпатье продолжается строительство модульных домов / Фото Закарпатский областной совет

В каждом домике есть по 2 жилые комнаты, кухня и санузел, предусмотрены системы обогрева, все помещения – утеплены. Кроме того, подведены необходимые коммуникации: водоснабжение, водоотвод и электроснабжение.



На Закарпатье продолжается строительство модульных домов / Фото Закарпатский областной совет

Вокруг модульного городка проведено благоустройство: у зданий дорожки вымощены брусчаткой и установлен ограждение.



На Закарпатье продолжается строительство модульных домов / Фото Закарпатский областной совет



На Закарпатье продолжается строительство модульных домов / Фото Закарпатский областной совет

Модульные городки в Украине: последнее