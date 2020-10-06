В последние годы зеленые растения стали трендом в интерьере квартир и домов.

Перед тем как покупать новые цветы домой, нужно внимательно изучить выбранное растение – некоторые из них очень опасны и содержат в стеблях и листьях ядовитый сок, рассказывает 24 канал.

Читайте Чем выделяются дома блогеров: интерьерные фишки

Папоротник

Папоротник можно держать в жилых помещениях, но не в комнатах, предназначенных для отдыха. Это растение поглощает много кислорода, а ночью выделяет углекислый газ. Это может влиять на сон человека и вызывать головные боли.

Папоротник противопоказан аллергикам / Фото botanichka

Азалия

Это одно из опасных растений – азалия ядовита. Если ее сок попадет в организм человека, он может вызывать слабость, тошноту, рвоту и нарушить работу сердца. Также нужно учитывать, что этот цветок имеет сильный аромат, поэтому категорически нельзя держать его в помещении с плохой вентиляцией и закрытими окнами.

Азалия – ядовитый и опасный цветок / Фото perofdesign

Молочай

Это название объединяет много подвидов растений, которые по-разному выглядят. Сок молочая имеет как полезные свойства, так и опасные. Например, он может вызывать сильнейшие отравления и разъедать кожу при попадании.

Молочай – опасное растение / Фото darlinghouse

Интересно Что нужно сделать в интерьере квартиры осенью: советы

Монстера

Одно из самых популярных растений для дома. Монстера – абсолютно безопасна, но на ее красивых листьях есть незаметные иголочки. Стоит с ней работать в перчатках.

Не подпускайте к монстере детей / Фото most-beauty

Пуансеттия

Второе название этого известного растения — Вифлеемская звезда. Она существует в разнообразных цветах и считается рождественским растением. Однако это опасный цветок – в его стеблях содержится ядовитый млечный сок, который может вызвать ожог пищевода при попадании внутрь организма человека.

Пуансеттия опасна для людей, у которых аллергия на латекс / Фото fikusexpert