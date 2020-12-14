Как сэкономить на ремонте квартиры: 9 лайфхаков
Во время ремонта у многих возникает вопрос: как и на чем можно сэкономить, сохранив при этом качество и сделать все красиво и стильно.
Несколько полезных лайфхаков назвала дизайнер интерьера Ольга Бондарь в своем Instagram.
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9 интересных лайфхаков
- Не стоит покупать все и сразу. Например, для переезда не нужен журнальный столик или тумбочка. Позднее вы сможете докупить то, что хотите.
- Светильники. Изначально купите простенькие модели. Потом вы сможете заменить их на более дорогие варианты.
- Декор не нужен для переезда. Его всегда можно будет продумать, когда появится финансовая возможность.
- Распродажи и акции следует отслеживать заранее. Старайтесь делать покупки заранее.
- Упрощайте идеи. Например, ровный потолок – это всегда актуально. Стены со временем можно оформить зеркалами и т.д.
Тщательно обдумывайте все покупки / Фото tipdoma
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- Стиль – от него в том числе зависит цена ремонта. Классика обойдется значительно дороже, чем, например, скандинавский стиль.
- Отдельностоящая мебель – то, на чем можно сэкономить. Изначально, чтобы переехать, подойдет диван попроще. В то же время дизайнер интерьера не рекомендует экономить на встроенной мебели – заменить ее гораздо сложнее.
- Минимализм. Откажитесь от предметов, в необходимости которых сомневаетесь.
- Альтернатива. Если вы очень хотите какую-то вещь, а ее цена "кусается" – ищите подобный вариант.
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