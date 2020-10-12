Маленькая спальня – не редкость в городских квартирах. Она требует правильного обустройства, чтобы вместить все необходимое.

Как правильно оформить небольшую спальню, и на что обязательно нужно обратить внимание, рассказывает 24 канал.

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Что нужно учесть

Цветовая гамма

Расстановка мебели

Материалы

Освещение

Минимализм

Перед тем, как обустраивать спальню, учтите важные нюансы / Фото Instagram, small.flat.ideas

Цветовая гамма

В любом помещении использование темных оттенков не запрещено, однако для небольшой спальни лучше выбрать светлую палитру и монохром. Они помогут визуально расширить пространство. Насыщенные тона можно использовать для акцентов – текстиля и аксессуаров.

Расстановка мебели

Важно понимать, что в комнате 6 кв.м должно быть минимум мебели. Обязательный предмет – спальное место (кровать или диван). Его нужно обустроить в зависимости от планировки комнаты. Это может быть у стены или под окном. Прежде чем размещать мебель, нарисуйте план, чтобы просчитать габариты каждого элемента.

Прорисуйте план с учетом каждого предмета мебели / Фото Instagram, studiodesign20.18

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Материалы

Один из самых известных дизайнерских приемов для небольших комнат – зеркальные поверхности. Он позволяет сделать помещение просторнее, светлее и живее. Это могут быть зеркальные панели над изголовьем, или дверцы шкафы.

Освещение

Свет играет важное значение в любой квартире, особенно, если речь идет о небольших комнатах. В первую очередь позаботьтесь, чтобы в помещении было достаточно естественного света. Также продумайте люстру и дополнительное освещение, к примеру, возле кровати.

В маленькой спальне должно быть много естественного света / Фото Instagram, berg.interior

Минимализм

Обратите внимание, что чем меньше лишних предметов будет в комнате, тем просторнее она будет казаться. Не перегружайте интерьер лишними элементами – они создадут эффект захламленности.

В небольших помещениях следует избегать ненужных предметов / Фото Instagram, mayav.interiors