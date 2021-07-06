Доступная ипотека под 7%: сколько украинцев смогли получить кредит на жилье

В Украине по состоянию на 5 июля банковские учреждения подписали 526 кредитных договоров по программе "Государственная ипотека 7%". В целом украинцы получили 447,6 миллиона гривен.

Преимущественно они выбирали жилье на вторичном рынке. Подробнее рассказали в пресс-службе Министерства финансов Украины.

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Что такое "Доступная ипотека под 7%" Программа, разработанная Министерством финансов Украины. Рассчитана на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Предметом ипотеки может быть квартира или частный дом, построенные не ранее 2018 года.

Что покупают украинцы

В рамках программы "Доступное жилье 7%" украинцы выбрали:

78,26% – варианты на вторичном рынке;

– варианты на вторичном рынке; 21,74% – первичный рынок.

На данный момент еще 848 заявок на сумму 730,2 миллиона гривен рассматриваются банками. Среди них: 19,71% – первичка, 80,29% – вторичка.

Украинцы чаще выбирают вторичное жилье в ипотеку / Фото Pixabay

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В каких регионах действует программа

На сегодняшний день подать заявку на участие в государственной программе "Доступная ипотека 7%" можно в 23 регионах Украины, в том числе городе Киеве.

Наиболее активными на прошлой неделе были:

Город Киев (35,1%).

Киевская область (28,7%).

Харьковская область (6,3%).

Львовская область (5,5%).

Ровенская область (4,2%).

Развитие государственной программы "Доступная ипотека под 7%" / Инфографика Министерства финансов Украины