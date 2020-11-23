Если в квартире небольшая кухня, всегда возникает вопрос – как все разместить в случае прихода гостей. Для этого существует несколько интересных идей.

Как их воплотить в реальность, чтобы кухня стала удобной и практичной, рассказывает Недвижимость 24.

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Сервировочный столик

Компактный столик на колесиках – бюджетный и удобный предмет для сервировки фуршета. На нем можно организовать мини-бар или разместить закуски. Также он станет дополнительным местом для хранения на маленькой кухни. На сервировочном столике можно разместить посуду, банки с крупами, а также использовать его во время приготовления пищи.

Сервировочный столик станет помощником в случае прихода гостей / Фото mebelmart

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Подоконник

Если у вас небольшая кухня, объедините пространство подоконника со столешницей. Такое решение очень практичное и удобное. На подоконнике вы сможете завтракать, использовать как дополнительный стол или как фуршетный столик в случае прихода гостей, а также для работы за ноутбуком.

С помощью подоконника можно расширить полезное место / Фото kitchendecorium

Откидная столешница

Отличное решение для небольшого помещения. Откидную столешницу можно раскладывать при необходимости и использовать как обеденный стол для своей семьи или в случае прихода гостей. Также она может стать вместительной полкой во время приготовления пищи.

Откидная столешница – отличное решение для маленькой кухни / Фото pinterest