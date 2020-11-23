Якщо в квартирі невелика кухня, завжди виникає питання – як все розмістити у разі приходу гостей. Для цього існує кілька цікавих ідей.

Як їх втілити в реальність, щоб кухня стала зручною і практичною, розповідає Нерухомість 24.

Цікаво Ці речі спотворюють кухню: від чого час позбутися

Сервірувальний столик

Компактний столик на коліщатках – бюджетний і зручний предмет для сервірування фуршету. На ньому можна організувати міні-бар або розмістити закуски. Також він стане додатковим місцем для зберігання на маленькій кухні. На столику для сервірування можна розмістити посуд, банки з крупами, а також використовувати його під час приготування їжі.

Сервірувальний столик стане помічником у разі приходу гостей / Фото mebelmart

Читайте Незвичайний акцент на кухні: як бюджетно його створити

П ідвіконня

Якщо у вас невелика кухня, об'єднайте простір підвіконня зі стільницею. Таке рішення дуже практичне і зручне. На підвіконні ви зможете снідати, використовувати його як додатковий стіл або як фуршетний столик у разі приходу гостей, а також для роботи за ноутбуком.

За допомогою підвіконня можна розширити корисне місце / Фото kitchendecorium

Відкидна стільниця

Відмінне рішення для невеликого приміщення. Відкидну стільницю можна розкладати за необхідності і використовувати як обідній стіл для своєї сем'ї або в разі приходу гостей. Також вона може стати місткою полицею під час приготування їжі.

Відкидна стільниця – відмінне рішення для маленької кухні​ / Фото pinterest