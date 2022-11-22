Конечно, каждый из заброшенных дворцов нуждается в ремонте. Однако заодно это прекрасная возможность поселиться в исторической локации, посреди леса или недалеко от частных пляжей.
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Готический замок в Шотландии
Стоимость: 93 000 евро
Готический замок в Шотландии / Фото Love Property
Замок в сельской местности Перта в Шотландии может стать вашим за 93 000 евро. Королевскую недвижимость окружают леса, холмы Ломонд и река Тей.
Само каменное здание – отличный образец готической башни, строительство которой датируют 1813 годом. К тому же недвижимость внесена в список достопримечательностей начала 19 века. Сейчас четырехэтажная башня нуждается в серьезном ремонте, однако в описании объекта указано, что недавно здесь заменили крышу и отреставрировали балконы.
Замок 13 века в Германии
Стоимость: 800 000 евро
Замок нуждается в ремонте / Фото Love Property
Роскошный замок 13 века на юге Бранденбурга резвился несколько лет. Последний раз реставрационные работы проводились еще в 1975 году. Сейчас здание нуждается в капитальном ремонте.
Сам замок был построен в эпоху Возрождения. Тогда он имел вид прямоугольного здания с хозяйственными постройками. Боковые флигели и башню добавили гораздо позже.
Сейчас в замке нет ни сантехники, ни мебели. К тому же, новые владельцы должны провести системы электропитания. Так что к 800 000 евро стоит добавить еще и ремонтные работы. Однако, как отмечают агенты по недвижимости, эта сумма оправдана, учитывая, что всего в замке насчитывается 39 комнат. К тому же, к зданию проведены газ, пресная вода, канализационные трубы и интернет.
Особняк в стиле Наполеона III во Франции
Стоимость: 1,3 миллиона евро
В замке сохранилось много аутентичных элементов / Фото Love Property
Французский особняк площадью около 325 квадратных метров был построен в конце 19 века. Здесь сохранились приемные с деревянными панелями, пол с версальским узором и лепнина, что украшает потолки.
На первом этаже оборудованы прачечная и кладовая, а также большая оборудованная кухня в остекленной пристройке 20 века. Со спален открывается вид на сад. А хозяйственная комната отдыха имеет собственный выход на крытую террасу.
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Замок с частными пляжами в Италии
Стоимость: 2,8 миллиона евро
Помимо здания новые владельцы получат собственный пляж / Фото Love Property
Помимо роскошных интерьеров, недвижимость площадью 11 984 квадратных метров, предлагает доступ на частные пляжи. К тому же владелец получит все разрешения на реконструкцию.
Неоклассическое поместье было построено в 19 веке. Он принадлежал итальянскому дизайнеру Джанфранко Ферре, однако тот скончался, не завершив ремонта. Сейчас в трехэтажном дворце обустроено фойе с мраморной лестницей, спальней и зонами отдыха в башнях.
Замок конца 19 века во Франции
Стоимость: 1,6 миллиона евро
Дом не нуждается в дополнительных вложениях / Фото Love Property
Замок конца 19 века близ региона Коньяк предлагает не только недвижимость, но и значительный участок земли и парк. Также на территории есть несколько хозяйственных построек, фонтан и сад с фруктовыми деревьями.
Главная резиденция с фасадом из тесаного известняка сохранила изящные французские окна и двери. На первом этаже есть гостиная с геометрическими дубовыми панелями. В семейной комнате остался камин из белого мрамора и дубовый пол.