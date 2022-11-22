Звісно, кожен із занедбаних палаців потребує ремонту. Однак заразом це чудова можливість оселитися в історичній локації, посеред лісу або ж неподалік приватних пляжів.

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Готичний замок у Шотландії

Вартість: 93 000 євро



Готичний замок у Шотландії / Фото Love Property

Замок у сільській місцевості Перта, що у Шотландії може стати вашим за 93 000 євро. Королівську нерухомість оточують ліси, пагорби Ломонд та річка Тей.

Сама кам'яна будівля – чудовий зразок готичної вежі, будівництво якої датують 1813 роком. До того ж нерухомість внесена до списку визначних історичних пам'яток початку 19 століття. Зараз чотириповерхова вежа потребує серйозного ремонту, проте в описі об'єкта вказано, що нещодавно тут замінили дах да відреставрували балкони.

Замок 13 століття у Німеччині

Вартість: 800 000 євро



Замок потребує ремонту / Фото Love Property

Розкішний замок 13 століття на півдні Бранденбурга пустував кілька років. Востаннє реставраційні роботи проводилися ще у 1975 році. Зараз будівля потребує капітального ремонту.

Сам замок був збудований в епоху Відродження. Тоді він мав вигляд прямокутної будівлі з господарськими спорудами. Бічні флігелі та вежу додали значно пізніше.

Зараз у замку в ньому немає ні сантехніки, ні меблів. До того ж нові власники повинні провести системи електроживлення. Тож до 800 000 євро варто додати ще й ремонтні роботи. Проте, як зазначають агенти з нерухомості, ця сума є виправданою, враховуючи, що всього у замку налічується 39 кімнат. До того ж до споруди проведені газ, прісна вода, каналізаційні труби та інтернет.

Особняк у стилі Наполеона III у Франції

Вартість: 1,3 мільйона євро



У замку збереглося багато автентичних елементів / Фото Love Property

Французький особняк житловою площею близько 325 квадратних метрів був побудований наприкінці 19 століття. Тут збереглися приймальні з дерев'яними панелями, підлога з версальським візерунком та ліпнина, що прикрашає стелі.

На першому поверсі облаштовані пральня та комора, а також велика обладнана кухня у заскленій прибудові 20 століття. Зі спалень відкривається краєвид на сад. А господарська кімната для відпочинку має власний вихід на криту терасу.

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Замок з приватними пляжами в Італії

Вартість: 2,8 мільйона євро



Окрім будівлі нові власники отримають власний пляж / Фото Love Property

Крім розкішних інтер'єрів, нерухомість площею 11 984 метрів квадратних, пропонує доступ на приватні пляжі. До того ж власник отримає всі дозволи на реконструкцію.

Неокласичний маєток був зведений у 19 столітті. Він належав італійському дизайнеру Джанфранко Ферре, однак той помер, не завершивши ремонту. Наразі у триповерховому палаці облаштовано фоє із мармуровими сходами, спальні та зони відпочинку у вежах.

Замок кінця 19 століття у Франції

Вартість: 1,6 мільйона євро

Особняк будинок не потребує додаткових вкладень / Фото Love Property

Замок кінця 19 століття поблизу регіону Коньяк пропонує не лише нерухомість, але й значну ділянку землі та цілий парк. Також на території є кілька господарських будівель, фонтан та сад із фруктовими деревами.

Головна резиденція з фасадом з тесаного вапняку зберегла витончені французькі вікна та двері. На першому поверсі є вітальня з геометричними дубовими панелями. У сімейній кімнаті залишився камін з білого мармуру та дубова підлога.