Новая кухня без ремонта: интересные лайфхаки
Когда на ремонт кухни нет времени, сил или финансовых возможностей – можно пойти на хитрость и самостоятельно освежить помещение.
Для этого понадобится немного терпения, краска и несколько подручных средств, рассказывает 24 канал.
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Стены
Цвет стен полностью изменит вид и восприятие комнаты. Для этого не потребуется много времени, навыков и затрат. Можно пойти на хитрость и покрасить только одну стену – сделав ее акцентной, вы измените настроение кухни. Цвет подбирайте под пол и кухонный гарнитур.
Как красить:
- прогрунтуйте стену;
- красить начинайте от окна валиком или кисточкой;
- помните, что нужно не менее 2 слоев краски, чтобы на стенах не осталось пробелов.
Небольшой акцент на кухне полностью изменит ее вид / Фото kuhniclub
Холодильник
Скучный холодильник можно сделать ярким и таким образом придать оригинальности кухне.
Для этого понадобятся:
- Малярный скотч;
- Кисточка или валик;
- Обезжириватель;
- Неждачная бумага;
- Грунтовка;
- Краска-эмаль.
В первую очередь необходимо разморозить холодильник, очистить его от старой краски и обезжирить поверхность. Малярным скотчем заклеиваются места, куда не должна попасть краска. Далее нужно нанести грунтовку и два-три слоя краски (с перерывом на высыхание).
Яркий холодильник позволит по-новому взглянуть на кухню / Фото gidrokraske
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Обеденный гарнитур
Стол и стулья также можно преобразить с помощью краски. Для начала снимите старый слой лака или краски с помощью наждачной бумаги. Нанесите обезжириватель, грунтовку и краску. Если выхотите глянцевую поверхность – покройте изделие лаком.
Всего пару штрихов придадут кухне свежести / Фото ivd
Кухонная мебель
Кухонный гарнитур, как правило, создает настроение комнаты. Здесь можно пойти на хитрость и покрасить нижний ряд в темный цвет, а верхний – в светлый. Так потолки будут казаться выше.
Фасады можно сделать в любом цвете / Фото ivd