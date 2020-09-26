Когда на ремонт кухни нет времени, сил или финансовых возможностей – можно пойти на хитрость и самостоятельно освежить помещение.

Для этого понадобится немного терпения, краска и несколько подручных средств, рассказывает 24 канал.

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Стены

Цвет стен полностью изменит вид и восприятие комнаты. Для этого не потребуется много времени, навыков и затрат. Можно пойти на хитрость и покрасить только одну стену – сделав ее акцентной, вы измените настроение кухни. Цвет подбирайте под пол и кухонный гарнитур.

Как красить:

прогрунтуйте стену;

красить начинайте от окна валиком или кисточкой;

помните, что нужно не менее 2 слоев краски, чтобы на стенах не осталось пробелов.

Небольшой акцент на кухне полностью изменит ее вид / Фото kuhniclub

Холодильник

Скучный холодильник можно сделать ярким и таким образом придать оригинальности кухне.

Для этого понадобятся:

Малярный скотч;

Кисточка или валик;

Обезжириватель;

Неждачная бумага;

Грунтовка;

Краска-эмаль.

В первую очередь необходимо разморозить холодильник, очистить его от старой краски и обезжирить поверхность. Малярным скотчем заклеиваются места, куда не должна попасть краска. Далее нужно нанести грунтовку и два-три слоя краски (с перерывом на высыхание).

Яркий холодильник позволит по-новому взглянуть на кухню / Фото gidrokraske

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Обеденный гарнитур

Стол и стулья также можно преобразить с помощью краски. Для начала снимите старый слой лака или краски с помощью наждачной бумаги. Нанесите обезжириватель, грунтовку и краску. Если выхотите глянцевую поверхность – покройте изделие лаком.

Всего пару штрихов придадут кухне свежести / Фото ivd

Кухонная мебель

Кухонный гарнитур, как правило, создает настроение комнаты. Здесь можно пойти на хитрость и покрасить нижний ряд в темный цвет, а верхний – в светлый. Так потолки будут казаться выше.

Фасады можно сделать в любом цвете / Фото ivd