Во Франции продают замок д'Артаньяна: невероятные фото и видео
Источник:french-property.com
В Гаскони (Франция) выставили на продажу имение Château Castelmore, построенное в XI веке. Поместье, расположенное на окраине деревни Лупиак, было семейным гнездом мушкетера д'Артаньяна.
Продать замок хотят за 2,5 миллиона евро (81 миллион гривен). Что в нем есть и как он выглядит – смотрите ниже.
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Что есть на территории
На 155 гектарах земли есть лесные массивы, конюшни, хозяйственные здания, два гостевых дома и замок площадью 700 квадратных метров.Важно! Некоторые элементы на территории поместья являются историческими памятниками.
Замок был построен в XI веке / Фото french-property
Площадь основного здания – 700 квадратных метров / Фото french-property
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Шарль де Батц из Каслмора, известный как д'Артаньян, родился в 1615 году. В этом замке он жил до 20 лет, после чего уехал, чтобы стать капитаном пехоты мушкетеров при Людовике XIV.
Роскошный замок решили продать / Фото french-property
Как выглядит замок д'Артаньяна во Франции: смотрите видео