Для того чтобы кухня была функциональной, практичной и комфортной, нужно учесть много важных моментов. Одним из них является высота гарнитура.

Как ее правильно рассчитать, рассказала дизайнер интерьера Ксения Коваль в Instagram.

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Параметры высоты на кухне – фактор, который играет весомую роль для удобства пользования и эргономики кухни. Самое важное, что нужно уяснить – для каждого этот параметр будет индивидуален, – отметила Коваль.

По ее словам, все привыкли, что к высоте старых кухонь (85 см). Однако высота гарнитура от пола до рабочей поверхности может быть от 86 до 92 см – это зависит от роста человека.

Коваль также пояснила, как самостоятельно рассчитать оптимальную высоту кухни для себя.

Например, подойти к рабочей поверхности кухни, согнуть руку в локте параллельно полу. Расстояние от локтя согнутой руки до столешницы должно быть 15 см. Если больше или меньше – высоту кухни нужно регулировать, – пояснила дизайнер интерьера.

Высота кухни определяется индивидуально для каждого человека / Фото trizio

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Учитывайте, что верхний ярус кухни также имеет свой стандарт высоты, и зависит от плиты. Например, для газовых плит высота больше на 15 см, и составляет 75-85 см (обычно – это высота вытяжки).

Мы часто делаем верхний ярус в одну линию с вытяжкой, но это не обязательное правило. Нижние ящики могут быть ниже вытяжки для удобства использования. Для индукционных и электрических плит высота верхнего яруса 60-75 см, – пояснила дизайнер интерьера.

Она подчеркнула, что высоту гарнитура в любом случае нужно подстраивать под человека так, чтобы кухней было удобно пользоваться.