Каждая хозяйка мечтает, чтобы в квартире было максимум места для хранения вещей. Это позволяет не только в красоте хранить все наряды, но и позволяет поддерживать чистоту в доме.

Как хранить вещи в изголовье кровати – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина. Читайте Как бюджетно сделать ремонт в квартире: 7 пунктов для экономии средств Решила вам написать про вариант – шкафа в изголовье, так как при планировании ремонта многие забывают о таком варианте, но на самом деле он имеет множество своих плюсов! Главное, чтобы все было надежно закреплено,

– отметила Петайкина. Виды хранения Над кроватью можно разместить полки, навесные шкафчики или комплекс, состоящих из них.

Если в изголовье вы решили сделать шкаф, его можно установить как линейно, так и в углу. Преимущества хранения в изголовье Навесные и встроенные шкафы выглядят монолитно, тем самым, делая пространство визуально свободнее.

Такой шкаф – компактный вариант, отлично подходит для маленьких помещений, позволяя заменить отдельностоящий шкаф,

– пояснила дизайнер интерьера.

– пояснила дизайнер интерьера. Все вещи находятся в доступности.

В конструкцию легко внедрить освещение и удобные полки. Конструкция в изголовье позволяет организовать хранение / Фото ivd Интересно Как вписать яркий диван в интерьер: советы, которые сделают комнату стильной Важно! Дизайнер интерьера подчеркнула, что в целях безопасности конструкция в изголовье должна быть очень надежной. Для этого необходимо правильно ее закрепить. Все шкафы и полки должны быть надежно закреплены / Фото roomble Как организовать пространство в изголовье – смотрите на фото и видео: Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ✎ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Мск•Нск (@design_dizart)