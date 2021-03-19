Хранение в изголовье кровати: крутые идеи от дизайнера интерьера
Каждая хозяйка мечтает, чтобы в квартире было максимум места для хранения вещей. Это позволяет не только в красоте хранить все наряды, но и позволяет поддерживать чистоту в доме.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Как хранить вещи в изголовье кровати – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Решила вам написать про вариант – шкафа в изголовье, так как при планировании ремонта многие забывают о таком варианте, но на самом деле он имеет множество своих плюсов! Главное, чтобы все было надежно закреплено,
– отметила Петайкина.
Виды хранения
- Над кроватью можно разместить полки, навесные шкафчики или комплекс, состоящих из них.
- Если в изголовье вы решили сделать шкаф, его можно установить как линейно, так и в углу.
Преимущества хранения в изголовье
- Навесные и встроенные шкафы выглядят монолитно, тем самым, делая пространство визуально свободнее.
- Такой шкаф – компактный вариант, отлично подходит для маленьких помещений, позволяя заменить отдельностоящий шкаф,
– пояснила дизайнер интерьера.
- Все вещи находятся в доступности.
- В конструкцию легко внедрить освещение и удобные полки.
Конструкция в изголовье позволяет организовать хранение / Фото ivd
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Все шкафы и полки должны быть надежно закреплены / Фото roomble
Как организовать пространство в изголовье – смотрите на фото и видео:
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