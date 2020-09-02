Шторы – декоративная и функциональная часть интерьера, от которой создается общее впечатление от помещения.

Чтобы комната была уютной и стильно, необходимо подбирать шторы, учитывая несколько важных нюансов, рассказывает 24 канал.

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При выборе штор необходимо обратить внимание на:

Назначение комнаты, в которую подбирается текстиль. Размер и форму окна.

Назначение комнаты

Шторы для кухни, гостиной или спальни всегда будут отличаться. Например, в гостиной они могут быть акцентным пятном. Также здесь будет уместно смотреться принт на ткани. В спальню шторы должны подбираться с учетом защиты от солнечных лучей, при этом создавать уют в комнате. Яркие шторы в спальне – скорее исключение. В кухне можно использовать легкие и короткие отрезы. К примеру, занавески из органзы до подоконника.

В кухне лучше повесить короткие шторы / Фото piramida-stroi

Размер и форма окна

Окно в центре комнаты

Можно повесить шторы под потолок, двойные шторы с контрастным сочетанием цветов или материалов.

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Два окна на одной стене

В таком варианте будет лучше, чтобы шторы окружали окна с обеих сторон.

Два окна могут украсить однотонные шторы / Фото loveshtory

Окно с асимметричным расположением на стене

Если окно расположено не в центре комнаты, а где-то сбоку, лучше приобрести одну широкую штору на всю стену. Это поможет визуально сделать стену более симметричной.

Панорамные окна

Можно закрыть шторами с потолочным карнизом на рельсах или же подобрать же рулонные тканевые жалюзи.

Рулонные шторы – удачное решение для панорамных окон / Фото 31tv

Рекомендации по выбору штор

Длина штор должна подбираться с учетом высоты потолков. Они должны быть на 2 пальца выше пола или же четко в пол. Чтобы определить нужный размер штор, нужно умножить ширину окна на два. Для яркого интерьера лучше подбирать однотонные шторы, и наоборот. Если комната расположена на солнечной стороне, выбирайте трехслойные шторы стойкие к выгоранию.

Выбирая шторы, учитывайте, что они должны быть не только функциональными, но и идеально вписываться в интерьер вашего жилья.