Как удачно выбрать шторы: что нужно учесть
Шторы – декоративная и функциональная часть интерьера, от которой создается общее впечатление от помещения.
Чтобы комната была уютной и стильно, необходимо подбирать шторы, учитывая несколько важных нюансов, рассказывает 24 канал.
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При выборе штор необходимо обратить внимание на:
- Назначение комнаты, в которую подбирается текстиль.
- Размер и форму окна.
Назначение комнаты
Шторы для кухни, гостиной или спальни всегда будут отличаться. Например, в гостиной они могут быть акцентным пятном. Также здесь будет уместно смотреться принт на ткани. В спальню шторы должны подбираться с учетом защиты от солнечных лучей, при этом создавать уют в комнате. Яркие шторы в спальне – скорее исключение. В кухне можно использовать легкие и короткие отрезы. К примеру, занавески из органзы до подоконника.
В кухне лучше повесить короткие шторы / Фото piramida-stroi
Размер и форма окна
Окно в центре комнаты
Можно повесить шторы под потолок, двойные шторы с контрастным сочетанием цветов или материалов.
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Два окна на одной стене
В таком варианте будет лучше, чтобы шторы окружали окна с обеих сторон.
Два окна могут украсить однотонные шторы / Фото loveshtory
Окно с асимметричным расположением на стене
Если окно расположено не в центре комнаты, а где-то сбоку, лучше приобрести одну широкую штору на всю стену. Это поможет визуально сделать стену более симметричной.
Панорамные окна
Можно закрыть шторами с потолочным карнизом на рельсах или же подобрать же рулонные тканевые жалюзи.
Рулонные шторы – удачное решение для панорамных окон / Фото 31tv
Рекомендации по выбору штор
- Длина штор должна подбираться с учетом высоты потолков. Они должны быть на 2 пальца выше пола или же четко в пол.
- Чтобы определить нужный размер штор, нужно умножить ширину окна на два.
- Для яркого интерьера лучше подбирать однотонные шторы, и наоборот.
- Если комната расположена на солнечной стороне, выбирайте трехслойные шторы стойкие к выгоранию.
Выбирая шторы, учитывайте, что они должны быть не только функциональными, но и идеально вписываться в интерьер вашего жилья.