Как выбрать дизайнера интерьера: ключевые моменты
Дизайнер интерьера – специалист, который оформит интерьер вашего жилья – квартиры или дома – в нужном стиле.
К выбору дизайнера нужно подойти серьезно и взвешенно. Как найти "своего" специалиста, рассказывает dom.ria.
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Наличие договора с дизайнером интерьера – не просто мода. Это поможет вам реализовать все свои пожелания и идеи в оформлении жилья. Чтобы найти своего дизайнера, следует учесть несколько моментов.
Бюджет
До того, как начать поиски дизайнера, необходимо составить смету, в которой будут учтены:
- Строительные материалы
- Финишные покрытия
- Коммуникации
- Инструменты и оборудования
- Услуги строительных бригад
- Мебель и декор
- Дополнительные расходы (около 10%).
Четко формулируйте свои пожелания – от этого зависит конечный результат / Фото allstroygroup
После составления сметы, можно начинать поиски дизайнера. Стоимость его работы отличается в зависимости от города, опыта и степени известности. Однако наибольше он зависит от ремонтной сметы. Рекомендуется предусмотреть на дизайн-проект около 5-10% от общей суммы бюджета на ремонт.
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Дизайн-проект квартиры
В случае если планируется ремонт в новостройке, дизайнера лучше подобрать еще на этапе строительства. Также рекомендуется:
- Определиться со стилистикой жилья, чтобы оперативно передать специалисту свои пожелания. В первую очередь опросите друзей и знакомых – личные рекомендации всегда более ценны, чем отзывы незнакомых людей в интернете.
- Изучите портфолио понравившегося дизайнера.
- Детально оценивайте его работы, обращайте внимание на мелочи, умение сочетать цвета, расстановку мебели. Важно увидеть реальные работы дизайнера или хотя бы живые фотографии проектов, а не 3D-визуализации.
- Обязательно сравните нескольких кандидатов.
- Обратите внимание на общение с потенциальным исполнителем – важно найти общий язык и понимание с дизайнером.
Обращайте внимание на реальные работы дизайнера, а не 3D-визуализации / Фото design-homes
Критерии выбора дизайнера
- Стоимость работ и порядок выплат
- Опыт и портфолио
- Сроки реализации проекта
- Навыки коммуникации
- Авторский надзор и пр.
Помните, что выбор профессионального дизайнера – залог не только красивого интерьера, но и вашего комфортного проживания в квартире.