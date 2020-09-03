Дизайнер интерьера – специалист, который оформит интерьер вашего жилья – квартиры или дома – в нужном стиле.

К выбору дизайнера нужно подойти серьезно и взвешенно. Как найти "своего" специалиста, рассказывает dom.ria.

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Наличие договора с дизайнером интерьера – не просто мода. Это поможет вам реализовать все свои пожелания и идеи в оформлении жилья. Чтобы найти своего дизайнера, следует учесть несколько моментов.

Бюджет

До того, как начать поиски дизайнера, необходимо составить смету, в которой будут учтены:

Строительные материалы

Финишные покрытия

Коммуникации

Инструменты и оборудования

Услуги строительных бригад

Мебель и декор

Дополнительные расходы (около 10%).

Четко формулируйте свои пожелания – от этого зависит конечный результат / Фото allstroygroup

После составления сметы, можно начинать поиски дизайнера. Стоимость его работы отличается в зависимости от города, опыта и степени известности. Однако наибольше он зависит от ремонтной сметы. Рекомендуется предусмотреть на дизайн-проект около 5-10% от общей суммы бюджета на ремонт.

На разработку дизайн-проекта может понадобиться несколько недель. Поэтому искать специалиста лучше заранее.

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Дизайн-проект квартиры

В случае если планируется ремонт в новостройке, дизайнера лучше подобрать еще на этапе строительства. Также рекомендуется:

Определиться со стилистикой жилья , чтобы оперативно передать специалисту свои пожелания. В первую очередь опросите друзей и знакомых – личные рекомендации всегда более ценны , чем отзывы незнакомых людей в интернете.

, чтобы оперативно передать специалисту свои пожелания. В первую очередь опросите друзей и знакомых – , чем отзывы незнакомых людей в интернете. Изучите портфолио понравившегося дизайнера.

понравившегося дизайнера. Детально оценивайте его работы , обращайте внимание на мелочи, умение сочетать цвета, расстановку мебели. Важно увидеть реальные работы дизайнера или хотя бы живые фотографии проектов, а не 3D-визуализации.

, обращайте внимание на мелочи, умение сочетать цвета, расстановку мебели. Важно дизайнера или хотя бы живые фотографии проектов, а не 3D-визуализации. Обязательно сравните нескольких кандидатов .

. Обратите внимание на общение с потенциальным исполнителем – важно найти общий язык и понимание с дизайнером.

Обращайте внимание на реальные работы дизайнера, а не 3D-визуализации / Фото design-homes

Критерии выбора дизайнера

Стоимость работ и порядок выплат Опыт и портфолио Сроки реализации проекта Навыки коммуникации Авторский надзор и пр.

Подписывайте детальный договор только в том случае, если человек и его навыки вас полностью устроили.

Помните, что выбор профессионального дизайнера – залог не только красивого интерьера, но и вашего комфортного проживания в квартире.