Гардеробная – важный элемент для любого жилья. И даже когда квартира небольшая, хочется иметь подобную систему хранения.

Как и где оборудовать гардеробную в маленькой квартире, рассказывает Недвижимость 24.

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Вокруг дверного проема

Самое простое решение проблемы – разместить систему хранения вокруг двери. Это место никак не используется в быту, а в таком случае станет функциональной и практичной гардеробной. Место можно использовать под одежду и обувь (сезонные вещи можно спрятать повыше), бытовую технику и пр.

Место вокруг двери можно использовать с пользой / Фото pinterest

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В углу комнаты

Если места критически не хватает – обустройте гардеробную в углу комнаты. Полки можно повесить до потолка – это позволит сделать гардеробную вместительной. Важно продумать дополнительное освещение, поскольку в угол естественный свет проникать не будет. Также по возможности следует повесить большое зеркало.

Гардеробная в углу комнаты может быть практичной и функциональной / Фото prestige-kupe

Вокруг кровати

Если гардеробная нужна именно в спальне, а место не позволяет, расположите шкафы вокруг изголовья кровати. Систему хранения можно использовать как под личные вещи, так и под домашние предметы.

Шкафы вокруг кровати можно сделать вместительными, но при этом стильными / Фото happymodern