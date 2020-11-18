Гардеробна у маленькій квартирі: 3 ідеї, де її розмістити
Гардеробна – важливий елемент для будь-якого житла. І навіть коли квартира невелика, хочеться мати подібну систему зберігання.
Як і де обладнати гардеробну в маленькій квартирі, розповідає Нерухомість 24.
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Навколо дверей
Найпростіше вирішення проблеми – розмістити систему зберігання навколо дверей. Це місце ніяк не використовується у побуті, а в такому разі стане функціональною і практичною гардеробною. Місце можна використовувати під одяг і взуття (сезонні речі можна заховати вище), побутову техніку тощо.
Місце навколо дверей можна використовувати з користю / Фото pinterest
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У кутку кімнати
Якщо місця критично не вистачає – обладнайте гардеробну в кутку кімнати. Полиці можна повісити до стелі – це дозволить зробити гардеробну місткою. Важливо продумати додаткове освітлення, оскільки в кут природне світло проникати не буде. Також за можливості слід повісити велике дзеркало.
Гардеробна у кутку кімнати може бути практичною і функціональною / Фото prestige-kupe
Навколо ліжка
Якщо гардеробна потрібна саме в спальні, а місце не дозволяє, розташуйте шафи навколо ліжка. Систему зберігання можна використовувати як під особисті речі, так і під домашні предмети.
Шафи навколо ліжка можна зробити місткими, але при цьому стильними / Фото happymodern
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