Гардеробна – важливий елемент для будь-якого житла. І навіть коли квартира невелика, хочеться мати подібну систему зберігання.

Як і де обладнати гардеробну в маленькій квартирі, розповідає Нерухомість 24.

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Навколо дверей

Найпростіше вирішення проблеми – розмістити систему зберігання навколо дверей. Це місце ніяк не використовується у побуті, а в такому разі стане функціональною і практичною гардеробною. Місце можна використовувати під одяг і взуття (сезонні речі можна заховати вище), побутову техніку тощо.

Місце навколо дверей можна використовувати з користю / Фото pinterest

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У кутку кімнати

Якщо місця критично не вистачає – обладнайте гардеробну в кутку кімнати. Полиці можна повісити до стелі – це дозволить зробити гардеробну місткою. Важливо продумати додаткове освітлення, оскільки в кут природне світло проникати не буде. Також за можливості слід повісити велике дзеркало.

Гардеробна у кутку кімнати може бути практичною і функціональною / Фото prestige-kupe

Навколо ліжка

Якщо гардеробна потрібна саме в спальні, а місце не дозволяє, розташуйте шафи навколо ліжка. Систему зберігання можна використовувати як під особисті речі, так і під домашні предмети.

Шафи навколо ліжка можна зробити місткими, але при цьому стильними​ / Фото happymodern