Если в квартире маленькая ванная комната, необходимо тщательно продумать системы хранения, чтобы помещение не выглядело захламленным.

Как грамотно спланировать хранение в компактной ванной, рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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Идеи хранения в маленькой ванной

Встроенные системы хранения

Наиболее востребованный вариант – встроенный "невидимый" узкий шкаф. По словам дизайнера интерьера, для этого нужно 20-30 см дополнительного места, в которое будет встраиваться шкаф. Он устанавливается с выдвижным механизмом.

Когда он полностью "выезжает", в нем вполне легко уместить уйму вещей. Кстати, преимущества такого приема — максимально скрытая система, эргономика, экономия пространства и вместительность. Шкаф монтируется по всей высоте стены, так что можно даже разделить его на отделения!

– отметила Пашковская.

Спрятанные системы хранения

Такой вариант подойдет для хранения тех вещей, которыми вы редко пользуетесь. Например, запасы шампуня, порошка или мыла. Подобные системы можно разместить где угодно. Например, в пространстве под ванной.

В ванной должно быть достаточно систем хранения / Фото pinterest

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Шкафы и пеналы

Это решение – актуально уже много лет. Шкафы и пеналы в ванной позволяют спрятать многие вещи и предметы. Самый распространенный вариант – шкаф над подвесной инсталляцией.

В маленькой ванной необходимо продумать все до мелочей / Фото pinterest

Также Анна Пашковская рекомендует максимально использовать все ниши и всевозможные встраиваемые конструкции. Это позволяет разумно организовать пространство и рационально хранить все необходимое.