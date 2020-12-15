В Новом году все хотят каких-то изменений. Это касается и интерьера жилья – приятно видеть что-то свежее и интересное.

Какие решения будут актуальны, рассказывает Недвижимость 24.

Интересно Сейчас это модно: названы основные тренды в интерьере

Цветовая палитра

В 2021 году теплые оттенки будут на пике, но допускаются и холодные (например, изумрудный). Одним из модных сочетаний называют монохром из бежевого и розового цветов. Также популярным будет серый и графитовый. Кроме того, в тренде останется природность и натуральность, поэтому дерево, лен, керамика и пр. будут пользоваться спросом.

Теплые оттенки будут украшать спальни в 2021 / Фото ivd

Древесина

Различные элементы из дерева станут хитом в спальнях. Это будет проявляться в мебели (шкафах, креслах, столиках, изголовье кровати). Также популярными будут акцентные панели из дерева или МДФ.

Шикарное изголовье из дерева станет центральным объектом в спальне / Фото braintwister, Instagram

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Текстиль и декоративные подушки

Различный интересный текстиль уже много лет остается в тренде. Но и в следующем сезоне ему предрекают успех. С помощью пледа, ковра, штор или декоративных подушек можно завершить интерьер, придать ему индивидуальности. Сочетание разных тканей пойдет на пользу – например, бархат и атлас, лен и вязаные изделия и пр. Подушки можно комбинировать по цвету, фактуре и размеру.

Декоративные подушки смогут завершить интерьер / Фото ivd