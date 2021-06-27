Где купить жилье в Италии: названы самые чистые курорты

Италия – страна, известная своей невероятной атмосферой и крутыми курортами. Очень многие мечтают обзавестись здесь собственным жильем.

Для этого важно знать, где следует присмотреться к недвижимости. Перечень самых чистых итальянских курортов – смотрите ниже.

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Как определяли чистые курорты

В Италии Ассоциация защиты окружающей среды Legambiente и Итальянский туристический клуб представили отчет "Самое красивое море". Эксперты определили 45 безопасных и экологически чистых локаций для купания и отдыха в Италии.

Для составления рейтинга специалисты проанализировали 98 курортов Италии.

Сардиния попала в список чистейших курортов Италии / Фото Pixabay

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Какие локации получили награду "5 парусов"

Тоскана, Маремма (Гроссето) Сардиния, Бауней (Нуоро) Кампания, Чиленто (Салерно) Сардиния, побережье Кья (Южная Сардиния) Тоскана, остров Капрая (Ливорно) Сардиния, Барония-Посада и парк Тепилора (Нуоро) Сицилия, остров Салина Сардиния, Галлура и морской охраняемый район Капо Теста (Сассари) Тоскана, остров Джильо (Гроссето) Лигурия, Чинкветерре Апулия, Верхний Саленто-Ионико (Лечче) Апулия, Верхняя Адриатика Саленто (Лечче) Базиликата, побережье Маратеи Сардиния, Планарджа (Ористано) Кампания, Коста-дель-Мито, морской охраняемый район Коста-дельи-Инфрески и Массета Сардиния, залив Ористано и морской охраняемый район полуострова Синис - остров Мальдивентре Сицилия, Пантеллерия Апулия, Тремити

Наибольшее количество наград получила Сардиния.

Сицилия – один из самых красивых и чистых курортов / Фото Pixabay