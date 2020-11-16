Как все вместить в маленькой спальне: интересные идеи и лайфхаки
Для того чтобы превратить маленькую спальню в комфортную комнату отдыха, необходимо тщательно продумать все мелочи.
Какие нюансы нужно учесть при оформлении небольшой спальной комнаты, рассказывает Недвижимость 24.
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Мебель
Чтобы в спальне было просторно, уберите все лишние предметы мебели, которые "съедают" пространство. Выбирайте компактную и функциональную мебель. В первую очередь присмотрите кровать и шкаф, остальные предметы – по наличию места.
Выбирайте компактную мебель / Фото uutvdome
Цвета
Для того чтобы спальня казалась просторной, используйте нейтральные оттенки. Отдайте предпочтение светлым цветам. Идеально подойдут: белый, бежевый, светло-серый. При правильном подходе помещение будет зрительно казаться больше. Дополнительными цветами могут выступать яркие тона. Главная задача – не переборщить.
Правильно подобранные цвета пойдут на пользу помещению / Фото uutvdome
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Важные советы по обустройству спальни
- Для того чтобы комната визуально казалась шире, не закрывайте вход в спальню – расстояние от двери до противоположной стены должно быть открытым.
- Отличное решение для небольшой спальни – обои или техника окрашивания с горизонтальным рисунком.
- Зеркальные поверхности помогут добиться свободного пространства и света в комнате.
- Напольное покрытие (если это ламинат или паркет) укладывайте по диагонали – этот прием зрительно увеличит комнату.
- Если комната очень маленькая – откажитесь от декора. Так вы сможете избежать эффекта захламленности.
- Текстиль и шторы в комнате должны быть сдержанными и не кричащими. Не используйте ткани с крупным ярким рисунком.
Избегайте очень пестрого текстиля / Фото uutvdome
Примеры оформления маленькой спальни
Маленькая спальня должна быть спокойной и сдержанной / Фото uutvdome
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