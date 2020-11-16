Для того чтобы превратить маленькую спальню в комфортную комнату отдыха, необходимо тщательно продумать все мелочи.

Какие нюансы нужно учесть при оформлении небольшой спальной комнаты, рассказывает Недвижимость 24.

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Мебель

Чтобы в спальне было просторно, уберите все лишние предметы мебели, которые "съедают" пространство. Выбирайте компактную и функциональную мебель. В первую очередь присмотрите кровать и шкаф, остальные предметы – по наличию места.

Выбирайте компактную мебель / Фото uutvdome

Цвета

Для того чтобы спальня казалась просторной, используйте нейтральные оттенки. Отдайте предпочтение светлым цветам. Идеально подойдут: белый, бежевый, светло-серый. При правильном подходе помещение будет зрительно казаться больше. Дополнительными цветами могут выступать яркие тона. Главная задача – не переборщить.

Правильно подобранные цвета пойдут на пользу помещению / Фото uutvdome

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Важные советы по обустройству спальни

Для того чтобы комната визуально казалась шире, не закрывайте вход в спальню – расстояние от двери до противоположной стены должно быть открытым.

– расстояние от двери до противоположной стены должно быть открытым. Отличное решение для небольшой спальни – обои или техника окрашивания с горизонтальным рисунком.

Зеркальные поверхности помогут добиться свободного пространства и света в комнате.

помогут добиться свободного пространства и света в комнате. Напольное покрытие (если это ламинат или паркет) укладывайте по диагонали – этот прием зрительно увеличит комнату.

(если это ламинат или паркет) укладывайте по диагонали – этот прием зрительно увеличит комнату. Если комната очень маленькая – откажитесь от декора . Так вы сможете избежать эффекта захламленности.

. Так вы сможете избежать эффекта захламленности. Текстиль и шторы в комнате должны быть сдержанными и не кричащими. Не используйте ткани с крупным ярким рисунком.

Избегайте очень пестрого текстиля / Фото uutvdome

Примеры оформления маленькой спальни

Маленькая спальня должна быть спокойной и сдержанной / Фото uutvdome