Золотые оттенки и элементы в интерьере квартир и домов прочно закрепились в трендах, и пользуются популярностью как среди дизайнеров, так и среди владельцев жилья.

Как правильно использовать золото в интерьере, рассказывает Недвижимость 24.

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Золотые элементы Ранее использовались только в роскошных классических стилях (барокко, ар-деко, ампир), однако тенденции изменились. Теперь дизайнеры активно добавляют золотые ноты в экостиль, неоклассику и даже лофт.

Золото как акцент

Золотой – слишком яркий и кричащий цвет. Не стоит использовать его как базу, чтобы не переборщить. При этом золотой цвет станет отличным акцентом в интерьере квартиры или дома.

Оттенки золотого цвета

Чтобы интерьер выглядел гармонично, используйте один оттенок золота. Это позволит создать единство и продуманность в помещении. Во время покупок берите с собой образец тона, который будет применяться в вашем жилье.

Золото станет красивым акцентом / Фото roomble

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Золото в отделке и мебели

Золотой декор в интерьере должен перекликаться. Добавьте такой же оттенок на стены, используйте его в торшерах, люстрах, светильниках или бра. Отлично впишутся стулья или столики с золотыми ножками, красивая фурнитура. Важно, чтобы акцента не было много.

Золото должно перекликаться в интерьере / Фото salon

С чем сочетать золото

Золотые элементы красиво смотрятся с природными материалами. Например, с деревом или камнем. Красивый деревянный шкаф или комод с золотистой фурнитурой, стулья с металлическими ножками – подобная мебель станет украшением любого интерьера, и не оставит равнодушными ваших гостей.

Золотая фурнитура подчеркнет стиль квартиры / Фото pinterest