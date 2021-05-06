Пуфы существуют нескольких видов – все зависит от личных требований и предпочтений. Как выбрать пуф для прихожей – рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.
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Прихожая – неотъемлемая часть всего интерьера. Как "театр начинается с вешалки", так и наш дом начинается с прихожей. Продумать и создать функциональное, но стильное пространство – порой совсем непростая задача,
– отметили дизайнеры интерьера.
Они уточнили, что типовые планировки чаще всего имеют небольшую квадратуру. Поэтому вся мебель обязательно должна быть функциональной.
Интересный пуф – это самый простой способ создать функциональный акцент, который освежит интерьер.
Какие пуфы бывают
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Отдельно стоящий пуф
Подобный элемент станет цветовым акцентом в прихожей. Он отлично выглядит с зеркалами в полный рост, а также может быть дополнен консолью для хранения.
Стильный пуф станет дополнением интерьера / Фото pinterest
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Пуф, встроенный в мебель
Такой вариант – удобное дополнение к шкафу. Он отлично впишется в интерьер узкой прихожей.
Подобный пуф отлично впишется в любой интерьер / Фото pinterest
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Пуф-обувница
Это не только удобно, но и функционально, ведь он может использоваться для хранения обуви всех членов семьи.
Пуф станет отличным решением для хранения обуви / Фото pinterest
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Пуф-консоль
Это еще один вариант хранения, который крепится к стене. Это позволяет создать легкость в интерьере.
Яркий акцент необычной формы. Не пренебрегайте интересной обивкой или формой для пуфа. Пусть он станет тем элементом в прихожей, который делает входную зону комфортной и стильной. Нет ничего приятнее, чем вернуться домой, где все сделано с любовью и для вашего комфорта,
– резюмировали дизайнеры интерьера.