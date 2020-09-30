Если ванная комната выглядит серо, ее можно освежить с помощью нескольких идей.

Как это сделать быстро и бюджетно, рассказывает 24 канал.

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Аксессуары

Когда нет возможности сделать ремонт в ванной, можно приобрести только новые аксессуары. Важно, чтобы все предметы были в одном стиле, вписывались в общую концепцию комнаты и подходили по цвету.

Новые аксессуары освежат помещение / Фото keramis

Освещение

Новые светильники привнесут в ванную комнату свежести и простора. Это может быть изящное бра или стильный подвес. Важно – подбирайте приборы, которые подходят для помещений с повышенной влажностью.

Дополнительный свет позволит по-новому взглянуть на ванную / Фото remoo

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Зеркальные поверхности

Один из самых популярных дизайнерских приемов. Зеркало позволяет не только освежить помещение, но и делает его просторнее. Обратите внимание на крупные зеркала.

Зеркало визуально увеличит ванную / Фото bi-glass

Растения

Многие скептически относятся к живым растениям в ванной, а напрасно. Это именно тот акцент, которого порой так не хватает. Если нет возможности поставить горшок с живым цветком – подберите максимально натуральное искусственное растение.

Живые цветы в ванной – как глоток свежего воздуха / Фото o-vannoy