Гостиная в классическом стиле: как сделать ее идеальной
Гостиная – центральное место в квартире. Она должна быть максимально уютной и комфортной.
Как оформить гостиную в классическом стиле, рассказывает 24 канал.
Актуально Классический стиль в интерьере: чем он особенный
Для оформления гостиной в классическом стиле необходимо выбирать качественные материалы и различные сочетания цветов, но не слишком яркие и броские.
Правила подбора цветовой гаммы
- Использование белого, бежевого и черного цвета
- Допускаются яркие акценты, но в ограниченном количестве
- Приветствуются разные отенки одного цвета (бежевый, кремовый, персиковый)
- Фаворит – золотой цвет для гостиной в классическом стиле.
Золотой цвет придает интерьеру необходимую роскошь / Фото trizio
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Материалы
В классическом стиле для отделки, меблировки и декора используются натуральные материалы: дерево, металл, камень, натуральные ткани.
Светлые оттенки – идеальное решение для гостиной / Фото trizio
Зеркала
Зеркальные поверхности украсят интерьер гостиной и визуально сделают ее просторнее.
Сдержанный интерьер дополняют натуральные материалы / Фото trizio
Мебель
- Предметы мебели изготовлены из дерева и камня
- Не допускается использование пласика и ДСП
- Узоры на обивке мягкой мебели должны сочетаться между собой. Предпочтительнее – неяркие узоры
- Допускается кованая мебель
- Приветствуется использование пуфиков, диванов.
Мебель в классическом стиле всегда выглядит роскошно / Фото trizio
Освещение
Уместно дополнительное освещение в комнате – бра, торшеры, светильники.
Декор
- Картины
- Рояль
- Статуэтки
- Вазы
- Подушки
В гостиной потребуется дополнительный свет / Фото trizio