Гостиная – центральное место в квартире. Она должна быть максимально уютной и комфортной.

Как оформить гостиную в классическом стиле, рассказывает 24 канал.

Актуально Классический стиль в интерьере: чем он особенный

Для оформления гостиной в классическом стиле необходимо выбирать качественные материалы и различные сочетания цветов, но не слишком яркие и броские.

Правила подбора цветовой гаммы

Использование белого, бежевого и черного цвета

Допускаются яркие акценты, но в ограниченном количестве

Приветствуются разные отенки одного цвета (бежевый, кремовый, персиковый)

Фаворит – золотой цвет для гостиной в классическом стиле.

Золотой цвет придает интерьеру необходимую роскошь / Фото trizio

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Материалы

В классическом стиле для отделки, меблировки и декора используются натуральные материалы: дерево, металл, камень, натуральные ткани.

Светлые оттенки – идеальное решение для гостиной / Фото trizio

Зеркала

Зеркальные поверхности украсят интерьер гостиной и визуально сделают ее просторнее.

Сдержанный интерьер дополняют натуральные материалы / Фото trizio

Мебель

Предметы мебели изготовлены из дерева и камня

Не допускается использование пласика и ДСП

Узоры на обивке мягкой мебели должны сочетаться между собой. Предпочтительнее – неяркие узоры

Допускается кованая мебель

Приветствуется использование пуфиков, диванов.

Мебель в классическом стиле всегда выглядит роскошно / Фото trizio

Освещение

Уместно дополнительное освещение в комнате – бра, торшеры, светильники.

Декор

Картины

Рояль

Статуэтки

Вазы

Подушки

В гостиной потребуется дополнительный свет / Фото trizio