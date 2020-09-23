Вітальня у класичному стилі: як зробити її ідеальною
Вітальня – центральне місце в квартирі. Вона повинна бути максимально затишною і комфортною.
Як оформити вітальню у класичному стилі, розповідає 24 канал.
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Для оформления гостиной в классическом стиле необходимо выбирать качественные материалы и различные сочетания цветов, но не слишком яркие и броские.
Правила подбора цветовой гаммы
- Использование белого, бежевого и черного цвета
- Допускаются яркие акценты, но в ограниченном количестве
- Приветствуются разные отенки одного цвета (бежевый, кремовый, персиковый)
- Фаворит – золотой цвет для гостиной в классическом стиле.
Золотой цвет придает интерьеру необходимую роскошь / Фото trizio
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Матеріали
У класичному стилі для обробки, меблювання і декору використовуються натуральні матеріали: дерево, метал, камінь, натуральні тканини.
Світлі відтінки – ідеальне рішення для вітальні / Фото trizio
Дзеркала
Дзеркальні поверхні прикрасять інтер'єр вітальні і візуально зроблять її просторішою.
Стриманий інтер'єр доповнюють натуральні матеріали / Фото trizio
Меблі
- Предмети меблів виготовлені з дерева і каменю
- Не допускається використання пластику і ДСП
- Візерунки на оббивці м'яких меблів повинні поєднуватися між собою. Переважно – неяскраві візерунки
- Допускається ковані меблі
- Вітається використання пуфів, диванів.
Меблі у класичному стилі завжди виглядає розкішно / Фото trizio
Освітлення
Доречно додаткове освітлення в кімнаті – бра, торшери, світильники.
Декор
- Картини
- Рояль
- Статуетки
- Вази
- Подушки
У вітальні потрібно додаткове світло / Фото trizio