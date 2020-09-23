Вітальня – центральне місце в квартирі. Вона повинна бути максимально затишною і комфортною.

Як оформити вітальню у класичному стилі, розповідає 24 канал. Актуально Класичний стиль в інтер'єрі: чим він особливий Для оформления гостиной в классическом стиле необходимо выбирать качественные материалы и различные сочетания цветов, но не слишком яркие и броские. Правила подбора цветовой гаммы Использование белого, бежевого и черного цвета

Допускаются яркие акценты, но в ограниченном количестве

Приветствуются разные отенки одного цвета (бежевый, кремовый, персиковый)

Фаворит – золотой цвет для гостиной в классическом стиле. Золотой цвет придает интерьеру необходимую роскошь / Фото trizio Цікаво ТОП-5 застарілих фішок в інтер'єрі Матеріали У класичному стилі для обробки, меблювання і декору використовуються натуральні матеріали: дерево, метал, камінь, натуральні тканини. Світлі відтінки – ідеальне рішення для вітальні / Фото trizio Дзеркала Дзеркальні поверхні прикрасять інтер'єр вітальні і візуально зроблять її просторішою. Стриманий інтер'єр доповнюють натуральні матеріали / Фото trizio Меблі Предмети меблів виготовлені з дерева і каменю

Не допускається використання пластику і ДСП

Візерунки на оббивці м'яких меблів повинні поєднуватися між собою. Переважно – неяскраві візерунки

Допускається ковані меблі

Вітається використання пуфів, диванів. Меблі у класичному стилі завжди виглядає розкішно / Фото trizio Освітлення Доречно додаткове освітлення в кімнаті – бра, торшери, світильники. Декор Картини

Рояль

Статуетки

Вази

Подушки У вітальні потрібно додаткове світло / Фото trizio