Как грамотно расставить мебель в детской комнате: классные видео
Каждые родители хотят сделать детскую комнату идеальной. Для этого нужно не только правильно подобрать мебель, но и грамотно ее расставить.
Как это сделать красиво, стильно и функционально, показала design_dizart в Instagram.
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Эти видео – не четкое указание, что и как делать, эти видео – для вдохновения, возможно, вы найдете интересные идеи для себя, вспомните все нюансы и создадите идеальную и функциональную комнату для вашего ребенка! – отметила дизайнер интерьера.
Она показала подборку видео, где представлены разные варианты расстановки в детской комнате с использованием различных предметов мебели.
Обязательно продумайте освещение в детской / Фото shtora
В то же время дизайнер интерьера уточнила, что идеи больше подходят для школьников и детей постарше, поэтому цветовую гамму лучше подбирать с учетом их мнения и предпочтений.
Цветовая гамма должна подбираться ребенком / Фото pinterest
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Как расставить мебель в детской комнате – смотрите на видео:
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