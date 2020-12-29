Каждые родители хотят сделать детскую комнату идеальной. Для этого нужно не только правильно подобрать мебель, но и грамотно ее расставить.

Как это сделать красиво, стильно и функционально, показала design_dizart в Instagram.

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Эти видео – не четкое указание, что и как делать, эти видео – для вдохновения, возможно, вы найдете интересные идеи для себя, вспомните все нюансы и создадите идеальную и функциональную комнату для вашего ребенка! – отметила дизайнер интерьера.

Она показала подборку видео, где представлены разные варианты расстановки в детской комнате с использованием различных предметов мебели.

Обязательно продумайте освещение в детской / Фото shtora

В то же время дизайнер интерьера уточнила, что идеи больше подходят для школьников и детей постарше, поэтому цветовую гамму лучше подбирать с учетом их мнения и предпочтений.

Цветовая гамма должна подбираться ребенком / Фото pinterest

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Как расставить мебель в детской комнате – смотрите на видео: