В последние годы в интерьере очень востребован минимализм, поэтому зона ТВ должна быть лаконичной и сдержанной.

Как оформить зону ТВ, чтобы она выглядела стильно, рассказали дизайнеры интерьера из in_design.studio в Instagram.

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Как оформить TV зону красиво? Самое главное правило – забываем про "стенки" и готовые наборы для ТV-зоны, – отметили в in_design.studio.

Полезные советы

Самое простое и бюджетное решение – никак не выделять зону ТВ. По мнению дизайнеров интерьера, красота заключается в простоте и чистоте линий. Чтобы это место выглядело интересно – стену можно выкрасить в другой цвет.

– никак не выделять зону ТВ. По мнению дизайнеров интерьера, красота заключается в простоте и чистоте линий. Чтобы это место выглядело интересно – стену можно выкрасить в другой цвет. Еще один распространенный вариант – поставить ТВ на комод или тумбу.

– поставить ТВ на комод или тумбу. Третий способ – мебель индивидуального изготовления. В этом случае предмет идеально впишется в ваш дизайн и будет неповторим.

Зону ТВ можно как выделить, так и скрыть / Фото pinterest

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Если вы хотите скрыть зону ТВ:

Выкрасьте стену в черный цвет – это позволит ТВ слиться с фоном. ТВ можно спрятать в меель, например, шкаф.

Темная стена станет акцентом в квартире, но скроет зону ТВ / Фото decorateme