Кожні батьки хочуть зробити дитячу кімнату ідеальною. Для цього потрібно не лише правильно підібрати меблі, а й грамотно їх розставити.

Як це зробити красиво, стильно і функціонально, показала design_dizart в Instagram.

Цікаво Як оформити маленьке приміщення: лайфхаки від дизайнерки інтер'єру

Ці відео – не чітка вказівка, що і як робити, ці відео – для натхнення, можливо, ви знайдете цікаві ідеї для себе, згадаэте всі нюанси іта створите ідеальну і функціональну кімнату для вашої дитини! – зазначила дизайнерка інтер'єру.

Вона показала добірку відео, де представлені кілька варіантів розстановки у дитячій кімнаті з використанням різних предметів меблів.

Обов'язково продумайте освітлення в дитячій / Фото shtora

У той же час дизайнерка інтер'єру уточнила, що ідеї більше підходять для школярів і дітей старшого віку, тому колірну гамму краще підбирати з урахуванням їхньої думки і переваг.

Колірна гамма повинна підбиратися дитиною / Фото pinterest

Читайте Як оформити зону ТБ красиво і стильно: правила та поради

Как расставить мебель в детской комнате – смотрите на видео: