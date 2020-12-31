Сколько денег нужно на ремонт квартиры: расчет с суммами
Каждый, кого ожидает ремонт в квартире, пытается просчитать, сколько же это будет стоить.
Что нужно учесть в бюджете на ремонтные работы, рассказали дизайнеры интерьера happyroom.od.ua в Instagram.
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Если сильно обобщить, то ремонт состоит из: дизайн-проект + черновые работы и материалы + чистовые работы и материалы, мебель, техника, декор, – отметили дизайнеры интерьера.
Сколько стоит ремонт
Дизайнеры интерьера озвучили примерные расчеты:
- дизайн-проект – 500 грн (18 долл.) / кв. м;
- черновые работы и материалы стартуют в диапазоне 110-150 долл. / кв. м
- чистовые работы и материалы с мебелью, техникой и декором не ограничены, но от 150 долл. / кв. м.
Окончательная цена ремонта зависит от множества нюансов / Фото vseon
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Класс ремонта и цена
- Бюджетный ремонт можно сделать за 300 долл. / кв. м. Это будет простой ремонт с дешевой мебелью (из ДСП).
- Ремонт среднего уровня обойдется в 400-600 долл. / кв. м. Здесь могут быть материалы (плитка, мебель, сантехника) подороже и качественнее, чем в первом варианте.
- Премиум-ремонт будет стоить 900-1000 долл. / кв. м. Можно подбирать итальянские материалы, качественную мебель и необычное освещение.
Все названные цены – приблизительные и могут меняться в зависимости от состояния жилья, предпочтений и пожеланий владельца.
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