Каждый, кого ожидает ремонт в квартире, пытается просчитать, сколько же это будет стоить.

Что нужно учесть в бюджете на ремонтные работы, рассказали дизайнеры интерьера happyroom.od.ua в Instagram.

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Если сильно обобщить, то ремонт состоит из: дизайн-проект + черновые работы и материалы + чистовые работы и материалы, мебель, техника, декор, – отметили дизайнеры интерьера.

Сколько стоит ремонт

Дизайнеры интерьера озвучили примерные расчеты:

дизайн-проект – 500 грн (18 долл.) / кв. м;

– 500 грн (18 долл.) / кв. м; черновые работы и материалы стартуют в диапазоне 110-150 долл. / кв. м

стартуют в диапазоне 110-150 долл. / кв. м чистовые работы и материалы с мебелью, техникой и декором не ограничены, но от 150 долл. / кв. м.

Окончательная цена ремонта зависит от множества нюансов / Фото vseon

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Класс ремонта и цена

Бюджетный ремонт можно сделать за 300 долл. / кв. м. Это будет простой ремонт с дешевой мебелью (из ДСП).

можно сделать за 300 долл. / кв. м. Это будет простой ремонт с дешевой мебелью (из ДСП). Ремонт среднего уровня обойдется в 400-600 долл. / кв. м. Здесь могут быть материалы (плитка, мебель, сантехника) подороже и качественнее, чем в первом варианте.

обойдется в 400-600 долл. / кв. м. Здесь могут быть материалы (плитка, мебель, сантехника) подороже и качественнее, чем в первом варианте. Премиум-ремонт будет стоить 900-1000 долл. / кв. м. Можно подбирать итальянские материалы, качественную мебель и необычное освещение.

Все названные цены – приблизительные и могут меняться в зависимости от состояния жилья, предпочтений и пожеланий владельца.