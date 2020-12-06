Для того чтобы новый ремонт не надоел вам уже через год, а использованные решения не устарели, необходимо придерживаться нескольких правил.

Как создать интерьер, который долгие годы будет актуален, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.

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Базовый интерьер – какой он? У меня нет ответа на этот вопрос, зато, кажется, появилась другая идея. А что если существует универсальная отделка помещений? Такая, чтобы в дальнейшем с помощью мебели и аксессуаров можно было создать любой интерьер, – отметила Рамазанова.

Универсальная отделка для квартиры и дома

Напольное покрытие – паркетная доска цвета натурального дуба.

Отделка стен – краска по стеклохолсту светло-серого оттенка.

Потолок – гипсокартонный лист крашеный.

Освещение должно быть комфортной температуры и достаточной яркости. Важно, чтобы свет был четко продуман по зонам.

Базовый интерьер можно создать с помощью отделки / Фото remdesign

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Плинтус, карниз, молдинг – из полиуретана.

Подоконники следует сделать из искусственного камня.

Плитка в прихожей, коридорах или ванной комнате должна отражать натуральные материалы. Это может быть имитация камня или дерева.

Межкомнатные двери. Оптимальным вариантом станут белые филенчатые двери.