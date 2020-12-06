Как создать базовый интерьер, который не устареет: полезные советы
Для того чтобы новый ремонт не надоел вам уже через год, а использованные решения не устарели, необходимо придерживаться нескольких правил.
Как создать интерьер, который долгие годы будет актуален, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
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Базовый интерьер – какой он? У меня нет ответа на этот вопрос, зато, кажется, появилась другая идея. А что если существует универсальная отделка помещений? Такая, чтобы в дальнейшем с помощью мебели и аксессуаров можно было создать любой интерьер, – отметила Рамазанова.
Универсальная отделка для квартиры и дома
Напольное покрытие – паркетная доска цвета натурального дуба.
Отделка стен – краска по стеклохолсту светло-серого оттенка.
Потолок – гипсокартонный лист крашеный.
Освещение должно быть комфортной температуры и достаточной яркости. Важно, чтобы свет был четко продуман по зонам.
Базовый интерьер можно создать с помощью отделки / Фото remdesign
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Плинтус, карниз, молдинг – из полиуретана.
Подоконники следует сделать из искусственного камня.
Плитка в прихожей, коридорах или ванной комнате должна отражать натуральные материалы. Это может быть имитация камня или дерева.
Межкомнатные двери. Оптимальным вариантом станут белые филенчатые двери.
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