Интерьер квартиры и дома выглядит стильно, если он продуман до мелочей, но при этом не перегружен лишними элементами.

Довольно часто нам тяжело прощаться с какими-то вещами, а ведь они и портят весь интерьер, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.

Интересно 3 ошибки, которые можно встретить в каждом интерьере

Магниты на холодильнике

Ну, кто не вешал маленькие магнитики из разных стран и городов на холодильник? Однако мода прошла, а сувениры все еще остались висеть на кухне. И от них пора избавляться.

Цветные горшки для живых растений

Несмотря на любовь к разным оттенкам, цветочные горшки все же должны быть из одной серии и в одном тоне, а также вписываться в интерьер.

Выбирайте горшки одного цвета для растений / Фото stroy-podskazka

Гладильная доска

Этот предмет (иногда с кучей одежды сверху) часто можно встретить в интерьере. Гладильную доску нужно прятать, чтобы она была по рукой, но не на виду.

Постельное белье

Если ваша спальня оформлена в красивых пастельных тонах, но из-под покрывала выглядывает яркое цветное постельное белье – интерьер будет испорчен.

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Скатерти

Скатерть всегда находится на виду, поэтому обязательно должна быть красивой. Но помните, что если у вас красивый стол – она и вовсе лишняя.

Обувь в прихожей

Для того чтобы прихожая выглядела стильно и опрятно, продумайте закрытые системы хранения для обуви. Это позволит сохранять порядок и чистоту в помещении.

Храните обувь в закрытых системах / Фото dekoriko

Масла и приправы

Различные баночки, бутылочки и пакетики часто остаются на столешнице и захламляют интерьер. Если вы используете подобные предметы – прячьте их в шкафы или ящики.

Аптечка

Коробки и банки с медицинскими препаратами всегда должны быть спрятаны. Если вы частоп принимаете витамины или лекарства – оставляйте на поверхности лаконичную таблетницу.