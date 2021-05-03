Для того чтобы результат порадовал хозяев, а помещение было удобным, нужно грамотно продумать все действия. Как создать идеальную ванную рассказала дизайнер интерьера Елена Кузина.

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Несмотря на то, что вкусы (и возможности) у всех разные, эти советы будут актуальны абсолютно для всех ванных комнат,

– отметила Кузина.

Боковая подсветка зеркал. По словам дизайнера интерьера, следует брать нейтральный или теплый белый цвет лампочек. Если не продумать подсветку, лицо будет плохо видно.

По словам дизайнера интерьера, следует брать нейтральный или теплый белый цвет лампочек. Если не продумать подсветку, лицо будет плохо видно. Душ. Если вы решили устанавливать душевую кабину, ее лучше сделать "в строительном исполнении". Обычные кабины – уже неактуальны.

Если вы решили устанавливать душевую кабину, ее лучше сделать "в строительном исполнении". Обычные кабины – уже неактуальны. Шторка. В ванной комнате лучше использовать стеклянные перегородки или современные шторы, которые напоминают портьеры.

Ванная должна быть функциональной и удобной / Фото pinterest

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