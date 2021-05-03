Для того чтобы результат порадовал хозяев, а помещение было удобным, нужно грамотно продумать все действия. Как создать идеальную ванную рассказала дизайнер интерьера Елена Кузина.
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Несмотря на то, что вкусы (и возможности) у всех разные, эти советы будут актуальны абсолютно для всех ванных комнат,
– отметила Кузина.
- Боковая подсветка зеркал. По словам дизайнера интерьера, следует брать нейтральный или теплый белый цвет лампочек. Если не продумать подсветку, лицо будет плохо видно.
- Душ. Если вы решили устанавливать душевую кабину, ее лучше сделать "в строительном исполнении". Обычные кабины – уже неактуальны.
- Шторка. В ванной комнате лучше использовать стеклянные перегородки или современные шторы, которые напоминают портьеры.
Ванная должна быть функциональной и удобной / Фото pinterest
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Не используйте металлические угловые сетки на присосках. Да, они могут быть очень практичны, но внешне удешевят любой интерьер. Организуйте хранение во встроенных нишах или на подвесных полках, или в плетеных корзинах,
– порекомендовала Елена Кузина.
- Места хранения в ванной комнате нужно продумать обязательно. Это могут быть шкафы, тумба под раковину, полки над инсталляцией унитаза.
- Глянцевая плитка может использоваться только на стенах. Для пола выбирайте матовые варианты, так как глянцевая плитка очень скользкая.
- Полотенцесушитель следует рассмотреть электрический, а не водяной. Его можно включить и выключить в любой момент. Это удобно и практично.