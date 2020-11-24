Столешница в кухне стала обязательным атрибутом. Наибольшей популярностью и спросом среди владельцев квартир и домов пользуются ламинированные столешницы.

Однако требуется правильная эксплуатация и специальный уход, чтобы сохранять внешний вид столешницы долго. Обо всех нюансах рассказала дизайнер интерьера Alexandra Crystal в своем Instagram.

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Основные правила ухода за столешницей

Столешницу всегда необходимо насухо вытирать и избегать попадания влаги на торцы (это может привести к набуханию и деформации поверхности). Рекомендуется использовать разделочные доски, так как поверхность можно повредить ножом. Ламинат – материал влагостойкий, чтобы поддерживать чистоту, достаточно протирать его влажной тканью, поролоновой губкой или специальными щетками. Для чистки столешницы не следует использовать твердые скребки и губки, а также агрессивные абразивные материалы и моющие средства на кислотной основе.

Столешницу необходимо насухо вытирать – так она прослужит долго / Фото dizainiya

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Чтобы удалить со столешницы масляные пятна – используйте локально чистящие средства, содержащие аммиак.

На столешницу нельзя ставить посуду с температурой ниже -25 градусов (это грозит отслаиванием или растрескивание пленки). Также не рекомендуеся воздействие выше +50 – это приведет к отслойке пленки.

Обязательно используйте подставки под посуду / Фото dizainiya