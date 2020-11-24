Как ухаживать за кухонной столешницей: названы 7 моментов
Столешница в кухне стала обязательным атрибутом. Наибольшей популярностью и спросом среди владельцев квартир и домов пользуются ламинированные столешницы.
Однако требуется правильная эксплуатация и специальный уход, чтобы сохранять внешний вид столешницы долго. Обо всех нюансах рассказала дизайнер интерьера Alexandra Crystal в своем Instagram.
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Основные правила ухода за столешницей
- Столешницу всегда необходимо насухо вытирать и избегать попадания влаги на торцы (это может привести к набуханию и деформации поверхности).
- Рекомендуется использовать разделочные доски, так как поверхность можно повредить ножом.
- Ламинат – материал влагостойкий, чтобы поддерживать чистоту, достаточно протирать его влажной тканью, поролоновой губкой или специальными щетками.
- Для чистки столешницы не следует использовать твердые скребки и губки, а также агрессивные абразивные материалы и моющие средства на кислотной основе.
Столешницу необходимо насухо вытирать – так она прослужит долго / Фото dizainiya
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- Чтобы удалить со столешницы масляные пятна – используйте локально чистящие средства, содержащие аммиак.
- На столешницу нельзя ставить посуду с температурой ниже -25 градусов (это грозит отслаиванием или растрескивание пленки). Также не рекомендуеся воздействие выше +50 – это приведет к отслойке пленки.
Обязательно используйте подставки под посуду / Фото dizainiya
- Средства для полировки мебели, содержащие жир или воск, забивают рельеф поверхности столешницы и образуют пленку, накапливающую загрязнения, – ограничьте их использование.
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