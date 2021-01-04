Каждый, кто сталкивается с ремонтом квартиры, мечтает, чтобы вернувшись домой, можно было расслабиться и полноценно отдохнуть.

И на это влияет визуальный шум. Что это такое – рассказали дизайнеры интерьера на странице rj_interior_studio в Instagram.

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Что такое визуальный шум

Визуальный шум – это внешние раздражители, которые влияют на жизнь людей. В частности, речь идет о бесконечной информации, баннерах, вывесках, интернете и пр.

Наш мозг находится в постоянном стрессе, так как откружающие нас предметы вечно кричат: нужно что то делать, бежать, больше работать, больше развиваться и так далее. Все это сильно раздражает наш мозг и он не может отдохнуть и расслабиться!.. Поэтому очень важно убирать весь визуальный шум дома. Необходимо создать дома атмосферу спокойствия, что бы мы могли по-настоящему расслабиться и отдохнуть, – отметили дизайнеры интерьера.

Как избавиться от визуального шума дома

Не захламляйте свое жилье, избавьтесь от ненужных вещей или уберите их с видных мест. Оставьте минимальный декор в нежных и мягких оттенках, которые не будут вас раздражать. Все крупы, специи, гели, шампуни следует хранить в банках, которые вписываются в ваш интерьер и будут радовать глаз, а не расстраивать. Все мелкие аксессуары (например, губки, ершики, тряпки) выбирайте в спокойных оттенках.

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Перенасыщение интерьера вещами и разнокалиберным декором создают своего рода "замусоренность". Чаще всего это связанно отсутствием мест для хранения – у каждой вещи должно быть свое место! – пояснили дизайнеры интерьера.

Они рассказали, что все бытовые мелочи можно хранить в красивых неброских контейнерах или просто спрятать от глаз. Это позволит отдыхать дома, наслаждаться чистотой и порядком.