В течение нескольких лет живые растения являются трендом в интерьере. Комнатные цветы делают помещение стильным и свежим.

Растения также способны украсить любой дом. Какие из них следует использовать – читайте ниже.

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Банановое дерево

Это красивое экзотическое растение внешне напоминает пальму. У него крупные зеленые листья, которые придадут интерьеру нужное настроение. Важно, что банану не нужен сложный уход. Тропическое растение любит хорошую влажность и теплый воздух. Ставить его лучше в тени.

Банановая пальма украсит любой интерьер / Фото superarch

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Фикус лирата

Это растение очень популярно в интерьере. Например, вы могли видеть его на снимках домов Дженнифер Энистон и Малин Перссон. Растение имеет красивые крупные листья необычной формы. Это позволяет использовать его в разных стилях дизайна – современном, скандинавском, индустриальном и пр. Фикус неприхотлив в уходе – регулярно поливайте его, вовремя пересаживайте и удаляйте поврежденные листья.

Фикус лирата притягивает взгляды гостей / Фото kvartblog

Монстера

Это растение является одним из самых распространенных в интерьере квартир и домов. Кроме того, в последние годы принт с ее листьями используется на обоях, текстиле, одежде и пр. Безусловно, это растение украсит ваш дом. Однако важно помнить, что монстера быстро растет. Поэтому для нее нужно предусмотреть просторное светлое место без попадания прямых солнечных лучей. Монстера также любит регулярный полив и подкормку, однако не следует часто ее перемещать, иначе рост растения может замедлиться.

Монстера – одно из самых популярных растений в интерьере / Фото pinterest